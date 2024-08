Zářičí se nachází mezi Přerovem a Kroměříží, zhruba 45 kilometrů od Hranic. Ačkoliv se to může zdát daleko, téměř celou dobu vede trasa po rovinaté asfaltové cyklostezce, která lemuje řeku Bečvu.

Trasa krásnou přírodou

Z Hranic se vydáte do Přerova a odtud přes Henčlov do Troubek. Z Troubek pak vede cestička skrze tak zvaný Chropyňský luh až do Zářičí. Mapu trasy si můžete prohlédnout ZDE.

Chropyňský luh je jedním z mála zachovaných komplexů lužních lesů, mokřadů a nivních společenstev s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pokud budete mít štěstí, můžete tu zahlédnout například bobra evropského, čolka velkého či ohrožené motýly — modráska bahenního a ohniváčka černočárného.

Pískáč láká ke koupání

V těsné blízkosti jižně od obce najdete krásné místo ke koupání — jezero s čistou vodou, které tady vzniklo těžbou štěrku. Celoročně je místní Pískáč také vyhledávaným místem rybářů.

Najdete tu i stylové posezení

Právě v této lokalitě stojí od letošních prázdnin také nový kiosek. Jmenuje se KOLO Bistro U Pískáče a nabízí stylové posezení s domácími dobrotami a vychlazeným pivem.

„Denně tudy proudí spousta cyklistů. Nebyl tady ale žádný podnik, kde by mohli posedět a dát si něco dobrého,“ vzpomíná majitelka Martina Tomšejová, jak ji myšlenka otevřít v obci stánek s občerstvením napadla.

A co u zákazníků boduje nejvíc? „Jednoznačně hotdog, to je prostě hit. Máme ale třeba i hermelíny, utopence a přes víkend také polévky,“ jmenuje další položky sortimentu. Z nápojů se těší oblibě točené prosseco a káva, kterou stánkařka odebírá z kroměřížské pražírny.

Stánek v Zářičí je otevřený denně kromě pondělí. V týdnu otevírá ve 14.00, o víkendu v 11.00. Majitelé plánují mít otevřeno po celý zbytek prázdnin. Pokud bude počasí přát, bude KOLO Bistro v provozu i v září a říjnu.