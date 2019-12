První vystoupení se uskuteční v sobotu 21. prosince od 17 hodin v rámci Vánočních trhů na Masarykově náměstí, další v úterý 24. prosince v 15 hodin v kostele Stětí svatého Jana Křtitele a to třetí následně v úterý 25. prosince 18 hodin v Domově seniorů.

„Vánoční příběh o narození Ježíše Krista, který je námětem živého betléma, si lidé formou divadelní hry připomínají již od 13. století. První živý betlém totiž uspořádal svatý František z Assisi v italském městečku Greccio už v roce 1223. Tradice, vzniklá ve středověké Itálii, se potom rozšířila do dalších zemí a dnes je i v našem městě neodmyslitelnou součástí klasických Vánoc,“ přiblížil historii Živého betlému pořadatel Michal Kočnar.

Na přípravách spolupracuje farní mládež také s Městskými kulturními zařízeními Hranice.

„Chceme společně obnovit tradici pořádání Živého betléma na hranickém náměstí. Děti tak s představením vystoupí již v sobotu 21. prosince v 17 hodin v rámci vánočních trhů na Masarykově náměstí v Hranicích. Divadelní hra se bude konat na pódiu před kostelem a doprovodí ji koledami sbor s Hudeckou muzikou,“ informoval o sobotním programu Michal Kočnar.

Pokud někdo Živý betlém na náměstí nestihne, má ještě další dvě příležitosti.

„Tradiční vystoupení na Štědrý den proběhne také. Představení budeme hrát ve dvou reprízách, které se uskuteční 24. prosince v 15 hodin v hranickém farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele a následně 25. prosince v 18 hodin v Domově seniorů,“ ujistil pořadatel.

Do kostela mohou však návštěvníci zavítat na Štědrý den ještě jednou. Půlnoční mše svatá bude sloužena v hranickém kostele Stětí svatého Jana Křtitele 24. prosince ve 22 hodin. Zazní při ní hudební dílo Missa pastoralis in C boemica od moravského barokního skladatele Josefa Schreiera.

„Na všechny tyto události jste srdečně zváni. Vezměte rodinu i přátele a přijďte se s námi příjemně naladit na vánoční svátky,“ pozval širokou veřejnost Michal Kočnar.