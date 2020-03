„Plánovaná vyšetření jsou možná pouze po telefonické konzultaci s lékařem,“ informuje nemocnice občany na svých webových stránkách.

Zavedeny byly také kontroly.

„Od úterý 17. března až do odvolání probíhá u hlavního vstupu do nemocnice epidemiologická kontrola. Vedlejší vstupy do areálu nemocnice jsou dočasně uzavřeny,“ stojí dále v prohlášení.