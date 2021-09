Toto mimořádné porevoluční kulturní vzepětí, kdy v Hranicích a okolí fungovalo více než 20 kapel, pořádala se spousta koncertů a akcí v čele s festivalem Rockové Hranice, fungovalo několik hudebních klubů a hospod s pravidelným koncertním programem, nabídne od 23. září do 5. prosince muzeum na Staré radnici v Hranicích.

„Návštěvníci uvidí mimo jiné instalaci dobové rockové zkušebny, plakáty, fotky, novinové články, hudební nástroje a různé rarity zapůjčené od muzikantů a pamětníků. Soustředí se také na osobnosti, které z této líhně vyšly a slaví dnes celorepublikové úspěchy,“ uvedl František Kopecký z Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko, které tuto mimořádnou výstavu pořádá ve spolupráci s hranickým muzeem.

Výstava nahlédne do historie kapel Tarantula, O.K.No, Oranice, Last Dream, Noonies, Bubble Gun, Huygensův princip, Živec Ortoplaz, Unarclub, Ration of Cannabis, Memoria, Laila, Scapegoat, Raimond, Wizard či Citron za dob Václava Vlasáka a Fanyho Michalíka. Přiblíží atmosféru Hudebního klubu Na Staré střelnici a prvních ročníků festivalu Rockové Hranice.

Těšit se můžete na instalaci dobové rockové zkušebny. Dozvíte se, kdo z místních hvězd získal ocenění Zlatý slavík, Anděl nebo Český lev. Vyzkoušet si budete moci theremin, zvláštní hudební nástroj, který rozezníte bez jediného dotyku. Chybět nebudou ani hudební ukázky v moderní podobě, kdy si je zájemci budou moci poslechnout pomocí svých mobilních telefonů.

„Výstavu doprovodí velkoplošná projekce a také možnost poslechu skladeb tehdejších kapel přes sluchátka a mobilní telefony návštěvníků,“ doplnil František Kopecký.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 23. září od 17 hodin.