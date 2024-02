Hranické Divadlo Štěk & spol., které letos slaví letos 30 let od svého založení, přichází s novou premiérou inscenace francouzské konverzační komedie Půldruhé hodiny zpoždění od autorů Jeana Della a Géralda Sibleyrase v překladu Alexandera Jerieho.

Klíče na neděli. | Foto: archiv Divadla Štěk & spol., se souhlasem

Na konverzační komedii o tom, jak se manželé pokusí během hodiny a půl změnit stereotypy třicetiletého manželství, můžete zavítat v neděli 3. března od 17 hodin do Divadla Stará střelnice v Hranicích. Lístky už jsou nyní v předprodeji v Knihkupectví Ezop.

Diváci hranické Divadlo Štěk & spol. mohli poprvé spatřit v roce 1994 v pohádce O škaredé princezně a naposledy v roce 2018, kdy uvedli původní rozhlasovou hru Davida Drábka Koule.

Během třiceti let odehrálo divadlo celkem dvanáct premiér a vytvořilo jeden videodokument. „Pokud se pustíme do nové hry, musí výsledek stát za to, jinak se neoplatí věnovat tomu stále cennější volný čas. K dobrému výsledku je potřeba zejména to, aby se hra potkala s vhodným obsazením,“ vysvětluje v rozhovoru šestiletou odmlku zakládající člen divadla Michal Heger.

Dlouho nebylo o Divadle Štěk & spol. slyšet. Co je důvodem šestiletého mlčení?

Jsme amatérské divadlo, všichni to děláme zadarmo a ve volném čase. Pokud se pustíme do nové hry, musí výsledek stát za to, jinak se neoplatí věnovat tomu stále cennější volný čas. K dobrému výsledku je potřeba zejména to, aby se hra potkala s vhodným obsazením. A většinou nejsou lidi. Zadarmo dnes málokdo hne prstem a kromě toho ubývá lidí, kterým se chce něco aktivně tvořit.

Výmluv je k dispozici dost. A že u divadla je toho zatraceně mnoho, co je třeba vymyslet a udělat. Ježdění „s cirkusem“ po představeních připadá na pátky a víkendy, což je ochotno akceptovat jen velmi málo lidí. Než najdeme další blázny, kteří by se navíc hodili typově do připravované hry, nějaký ten pátek to trvá. A když jsou právě lidi, nemusí klapnout mnoho jiných věcí. On je spíše malý zázrak, když všechno zapadne do sebe a jdeme do premiéry.

Co vše se během třiceti let, nebo i posledních šesti let v divadle změnilo?

Zase především lidé. Pak podmínky pro tuto činnost. Někdy si nad hloupou byrokracií a drahotou jeden říká, že současná společnost nechce, aby se lidé okolo nějaké vlastní činnosti sdružovali. Stádo rozdrobené na konzumní jednotlivce se ovládá mnohem snadněji.

Jaké je složení Divadla Štěk & spol. nyní?

Nejsem si jistý jak si vyložit termín složení. Když řeknu, že nemáme nikoho pod 35 let a nikoho nad 60 let a ne všichni jsou z Hranic, je to očekávaná odpověď?

Třicet let je pro divadlo krásný věk, chystáte nějaké oslavy?

Na chystání oslav nemáme čas. Oslavou bude premiéra nové hry. Vlastně se nám premiéra do výročí celkem trefila, to se dozví návštěvníci divadla. Třicet let samo o sobě by stejně nic neznamenalo. Jsme prostě rádi, že třicet let od založení divadla jsme stále schopni vyprodukovat představení.

Budou další reprízy komedie Půldruhé hodiny zpoždění? A kde?

Samozřejmě budou. Termíny a místa jsou v jednání, na premiéru se přijedou někteří pořadatelé podívat.

Proč jste si vybrali toto dílo?

Výběr komedie Půldruhé hodiny zpoždění je vlastně plán B. Plánem A byla hra pro čtyři herečky, jenže měli jsme jen tři a čtvrtou jsme nesehnali. Béčko neznamená nižší kvalitu. Autoři hry jsou velmi úspěšní a jejich texty, napsané ve spolupráci nebo každým samostatně, jsou často uváděny na jevištích doma ve Francii i jinde ve světě. České publikum je má také v oblibě, neuplyne rok, aby se takříkajíc něco od nich na českých divadelních prknech nedávalo.

Text Půldruhé hodiny zpoždění i v českém překladu přímo láká, aby se s ním herci doslova mazlili. Když jste “načichlí divadlem“ a dostane se vám něco takového do ruky, tak to dříve nebo později musíte “udělat.“ A tohle je současně odpověď na to dle čeho si vybíráme hry. Kdo bude režírovat, musí se mu hra promítat v hlavě už při prvním čtení a musí v tom svůj soubor vidět. Jinak to nejspíše není ono.

Má Divadlo Štěk & spol. nějaké další plány nebo si myslíte, že o něm diváci uslyší až v roce 2030?

Zatím to vypadá, že v roce 2030 budou mít obyvatelé Evropy starost, jak se najíst a jak si zatopit a divadlo nikoho nebude zajímat. Také nikdo z nás nechce pobíhat nahý po jevišti a sypat se pudrem, takže asi nebudeme dost atraktivní.

Třicetiletá historie Divadla Štěk & spol.

Kdy a kde bylo založeno: v Hranicích 10. března 1994

Kdo jej založil: Lenka a Luděk Preňkovi, Barbora Stoklasová, Kamil Král a Michal Heger. O něco později se přidal Vilém Dubnička, který se jediný z nás stal profesionálním hercem.

Kolik lidí divadlem prošlo: to by vyžadovalo delší pátrání, ale odhaduji, že okolo čtyřiceti.

Kolik premiér divadlo uvedlo:

O škaredé princezně ~ pohádka na motivy Lubomíra Feldeka ~ 1994

Houpací pohádka ~ na motivy Aloise Mikulky ~ 1995

Co je?! ~ experimentální satira made in Štěk ~ 1995

Na jarmarku ~ pohádka na motivy Oldřicha Sirovátky ~ 1996

Kleštěnec z pralesa ~ loutkárna dle povídek Pierre-Henri Camiho ~ 1998

Sněhurka A7 ~ moderní pohádka na motivy Roalda Dahla ~ 2003

Služky ~ absurdní drama dle Jeana Geneta ~ 2006

Držte si klobouky ~ jarmareční kabaret made in Štek ~ 2008

Trampolína a špatný dochtór ~ komedie dell’ arte made in Štěk ~ 2009

Klíče na neděli ~ situační komedie Antonína Procházky ~ 2009

Historickým jádrem Hranic ~ videodokument made in Štěk ~ 2009

Růže pro Algernon ~ dramatizace povídky Daniela Keyese ~ 2010

Koule ~ hořká komedie Davida Drábka ~ 2018

Kolik představení odehrálo: tak tohle nikdo z nás neví. Záznamy jsme o tom nevedli. Prostě jsme, když to šlo, hráli.

Kolik má nyní členů: nyní aktivně na produkci nové hry pracuje 5 členů. Místo na jevišti je v ní jen pro dva. Další jsou v pohotovostním režimu z pohledu herce a občasnými pomocníky na některé úkony kolem výroby nové hry. Myslím, že bychom aktuálně napočítali 11 členů ve spolku. Nesmíme zapomenout poděkovat i všem nečlenům, kteří nám velmi pomáhají s výrobou kulis, šitím atd. a to za režijní ceny.

Michal Heger