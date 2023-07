Hřiště, stěna, co uspěje nyní? Hraničtí podají návrhy v participativním rozpočtu

Rozsáhlé jsou například investice do snížení energetické náročnosti školních budov. Další peníze putují do nového vybavení a inovativních technologií. A právě to je případ hranického gymnázia.

„V Hranicích se bude modernizovat učebna chemie, biologická a chemická laboratoř i další odborné zázemí. Zároveň dojde k posílení internetového připojení školy,“ dodal radní Olomouckého kraje pro investice a evropské projekty Petr Lysek.