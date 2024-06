Meteorologové tento týden slibují tropy. Na oteplení se chystají také koupaliště. Otevřeno hlásí už i venkovní bazén v Hranicích. V nové letní sezoně čeká návštěvníky koupaliště několik vylepšení.

Hranické koupaliště | Foto: DENÍK/Pavel Mašlaň

„Máme dva nové outdoorové stoly na stolní tenis. Podklad je teď v zásypu, takže do několika dnů by měly být k dispozici návštěvníkům. Kromě toho jsme pořídili 50 nových lehátek s textilní výplní, které by měly odvětrávat lépe než ty stávající. K dispozici budou i tři nové ždímačky plavek,“ přiblížil Tomáš Dohnal, vedoucí hranické plovárny.

Kromě bazénu mohou návštěvníci areálu využít také dva kurty na plážový volejbal. Pronájem přijde na 275 korun na dvě hodiny. „Byli bychom rádi, kdyby si cestu k beachvolejbalu našlo více návštěvníků. Letos jsme měnili sítě za profi sítě a máme i nové míče. Na sezonu jsme tedy připravení a myslím, že kurty máme na jedničku,“ doplnil vedoucí hranické plovárny.

Přibudou i parkovací stání pro karavany

Za příznivého počasí bude venkovní areál otevřený vždy od 9 do 20 hodin. Cena vstupného zůstává stejná jako v loňském roce. Celodenní lístek přijde dospělého na 110 korun, za děti do 15 let zaplatí 90 korun a děti do 6 let mají vstup za 40 korun.

Koupaliště by mělo být otevřené minimálně do konce srpna, tak jako každý rok. O délce letní sezony však rozhodne především počasí. „Na přelomu srpna a září máme naplánovanou technologickou odstávku vnitřního bazénu. Pokud ale bude teplo, rádi bychom v září nechali otevřený alespoň venkovní bazén. Všechno bude záležet na počasí,“ dodal Tomáš Dohnal.

Po letošním letě čekají hranické venkovní koupaliště úpravy. Opravovat se budou chodníky a vzniknou i nová parkovací stání pro karavany.