Barbora Šimečková

vedoucí Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Barbora Šimečková, vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyníZdroj: Deník/Barbora JestřebskáNa Štědrý den pojedu navštívit nejstarší členy rodiny a brzy odpoledne povečeřím s těmi nejmladšími, někteří uvidí stromeček poprvé v životě. Ráno na Boží hod mě čeká cesta ztichlým městem na bohoslužby do našeho evangelického kostela, to je pro mě vždycky velmi slavnostní chvíle. Pak samozřejmě rodinná setkání, vaření a organizování, aby všechno klaplo. Pokud vše půjde podle plánu, Silvestra bych ráda strávila v klidu horské samoty a tamější všeobjímající pokoj bych přála do nového roku upřímně nám všem. Nepodléhejme všudypřítomnému strašení kdečím, važme si zdraví, dobrých mezilidských vztahů a každé poctivě odvedené práce. Radujme se z maličkostí, pomáhejme těm, kteří to potřebují a buďme vděčni za krásné a bezpečné místo, kde žijeme. Posuzujme věci selským rozumem, važme priority a nebojme se stát za svým názorem, i když zrovna nezapadá do populárního proudu. Společnost se mění, tak jako se vyvíjela po tisíciletí, se všemi složitostmi, nejasnostmi i nespravedlnostmi. Přeji všem co nejpevnější zdraví a odvahu hledat vlastní odpovědi.