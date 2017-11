Hranické Panenky dostaly ocenění od starosty

Mistryně Evropy v disciplíně Traditional corps. Tímto titulem se mohou v letošním roce opět pyšnit mažoretky Panenky z Domu dětí a mládeže v Hranicích, které na začátku října obhájily prvenství na Mistrovství Evropy v holandském Almere. Za tento úspěch získaly ocenění od starosty Hranic Jiřího Kudláčka.

„Starosta města Jiří Kudláček ocenil ve středu 25. října mažoretky Panenky Hranice. V rámci slavnostního aktu jim předal pamětní listy a drobné pozornosti. Mažoretky, jejich vedoucí a ředitelka domu dětí a mládeže se poté podepsaly do Pamětní knihy města Hranic,“ řekl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.



Panenky, které vystupují pod Domem dětí a mládeže Hranice se účastnily finále postupové, celorepublikové soutěže organizace BETA celkem pětkrát. Pokaždé se přitom umístily na prvním místě. V minulém roce bylo vítězství mažoretek oceněno postupem do celoevropského finále, které se konalo v anglickém Crawley. I zde Panenky vybojovaly v kategorii Traditional Corps – juvenile první místo. Letošní sestava čítá dvacet vystupujících děvčat.



Mažoretky byly založeny v roce 2010. V současné době má těleso dvacet vystupujících ve věku od 12 let.

Největší úspěchy

2017:

Mistryně Evropy - Holandsko, Traditional corps

Mistryně České republiky v kategorii starší děti

2016:

Mistryně Evropy Anglie, Traditional corps

Mistryně České republiky v kategorii starší děti

Mistryně České republiky v kategorii mladší děti

2015:

Mistryně České republiky v kategorii mladší děti

2.místo - MČR v twirlingu, kategorie děti

2014:

Mistryně České republiky v kategorii mladší děti