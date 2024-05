Koncerty, hry pro děti, hasičské ukázky i výstavy. Program Hranických slavností, které připadají na sobotu 25. května, bude i letos nabitý. Živo bude na Masarykově náměstí i v areálu před letním kinem.

Hranické slavnosti 24. 6. 2023 | Foto: Jiří Necid

Letošní slavnosti města jsou spojené s oslavami 150 let Sboru dobrovolných hasičů Hranice. Právě v režii místní jednotky bude probíhat program na centrálním náměstí. Od 10 hodin zde představí nejrůznější hasičské techniky.

„Návštěvníci mohou obdivovat historické i moderní hasičské vozy a vybavení. Zajímavé bude nepochybně i hašení koňskou stříkačkou, ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla či slaňování,“ láká Jakub Rob, dramaturg Městských kulturních zařízení Hranice, které slavnosti pořádá. Čas mezi jednotlivými body hasičského programu vyplní skupina Gradace.

Čarodějnice se slétly do letního kina v Hranicích. V kurzu byl Harry Potter

Kvůli sobotní akci musí řidiči počítat s omezením provozu. Průjezd Masarykovým náměstím bude od 8 do 16 hodin uzavřený. „Vzhledem k tomu, že na náměstí bude hodně hasičských aut a objemné techniky, prosíme obyvatele, aby si v sobotu ráno ještě před osmou hodinou, pokud možno, z náměstí svá auta přeparkovali,“ informoval dramaturg MKZ Jakub Rob. Program na Masarykově náměstí je zdarma.

Absolventi ZUŠ vystavují ve Staré radnici. Podívejte se na díla mladých umělců

Hasičům jsou zasvěcené také výstavy ve Staré radnici. Ve foyer bude k vidění expozice věnovaná historickým hasičským technikám a čerpadlům. Ve výstavní síni budou moci návštěvníci obdivovat modely hasičských vozů.

Dorazí Chinaski i hraničtí Andělé

Oslavy města budou pokračovat od 14 hodin na travnaté ploše před letním kinem. Pro děti bude připravené soutěžní úkoly či skákací hrad.

V 16 hodin začnou hudební vystoupení. Jako první se na podiu objeví pop-punková formace Koblizc!, kterou vystřídá mladá osobitá kapela The Middle of the Sandwich z Olomouce. Na slavnostech zahrají také čerství držitelé prestižní ceny Anděl, hranicko-pražská kapela November 2nd. Vrcholem bude koncert kapely Chinaski, který odstartuje ve 21.30.

Tata Bojs zahrají v Hranicích na Staré střelnici. V plánu jsou i další hvězdy

Vstupné do areálu letního kina činí 300 korun. Vstupenky jsou k zakoupení v Turistickém informačním centru na zámku nebo on-line na www.kultura-hranice.cz.

PROGRAM:

Masarykovo náměstí

09.00 – Slavnostní jízda městem

10.00 – Slavnostní zahájení, svěcení praporu

10.45 – Požární zásah koňskou stříkačkou

11.30 – Požární zásah historickým vozidlem PRAGA RN

12.15 – Vyproštění z havarovaného vozidla

13.00 – Manipulace s autovrakem

13.45 – Požární zásah historickým vozidlem OPEL Blitz

14.30 – Práce ve výškách, slaňování

16.00 – Ukončení programu

Letní kino