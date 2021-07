„Vychutnejte si mojito v pohodlí lehátka a užijte si léto,“ takto lákají Městská kulturní zařízení Hranice na premiérový ročník Hranických slavností. Není se čemu divit, celá sobota se totiž ponese v duchu kréda „dovolená ve městě.“

Prostranství u zámku se už od rána promění v relaxační zónu s plážovými lehátky včetně obřího lehátka XXL. Ochutnat budete moci speciality cizokrajné kuchyně nebo si dát míchaný drink přesně podle vaší chuti. Pro děti a jejich hravé rodiče budou připraveny obří deskovky, stavění hradu či bludiště. Chybět nebudou ani tvořivé dílny.

Slavnosti ale budou také o netradičních jízdách v netradičních dopravních prostředcích. Na náměstí na vás budou čekat rikši, ve kterých si projedete centrum i blízké okolí. Další jedinečný dopravní prostředek, který si můžete na náměstí vyzkoušet, je šlapací dřevěný vláček. A komu přijde jízda vlakem moc přízemní, na toho čeká loď. Vychutnejte si projížďku Radniční ulicí v revolučním křižníku Aurora.

Muzika, divadlo i móda v zahradě

Hlavním dějištěm kulturního programu se stane Zámecká zahrada, v níž proběhnou hudební vystoupení, divadelní představení, módní přehlídka i slavnostní zahájení. To je naplánováno na 13 hodin a organizátoři slibují malé překvapení. Bezprostředně poté bude následovat módní přehlídka cestovatelské módy a plavek ze secesního období, tedy přelomu 19. a 20. století.

Od 14:15 přijde na řadu první hudební host, lidovou tvorbou protchnutá kapela Docuku z Valašského Meziříčí. Po koncertu se o slovo opět přihlásí móda, prim budou hrát opět plavky, tentokrát z 20. let 20. století. No přehlídkovém mole se předvedou také modely tehdejších klobouků.

Dobrodružství na ostrově Čičidžuma v podání dětského Divadla Scéna započne v 16:30. S blížícím se večerem opanuje pódium skupina České srdce, která nastoupí v 18:15. Vychutnat si budete moci jedinečné spojení kytarového rocku s keltskou tradiční hudbou.

No a ve 20 hodin dojde na zlatý hřeb v podobě koncertu Mňágy a Žďorp. V hranické porodnici narozený frontman Petr Fiala a jeho spoluhráči se do našeho města vrací po dlouhých letech. Za svou více než třicetiletou kariéru má Mňága na kontě nespočet hitů jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo nebo Měsíc. Na začátku devadesátých let kapelu proslavila deska Made in Valmez, která je dnes kritikou považována za jedno z nejzásadnějších českých alb.