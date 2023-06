Divadelní představení, hudbu různých žánrů, dětské atrakce, jarmark s řemeslnými výrobky, silácké kousky, ohňovou šou a další zábavu nabídnou návštěvníkům letošní Hranické slavnosti. Ty se konají v sobotu 24. června od 14 hodin.

Slavnosti města Hranice 2022. | Foto: Jiří Necid

Hlavním dějištěm bude Masarykovo náměstí, program se bude ale odehrávat i v zámecké zahradě a na Pernštejnském náměstí. Letošní ročník má v podtitulu Plnou parou starou károu a připomene sto čtyřicáté výročí založení významné hranické firmy na výrobu motorů a čerpadel, jejímž majitelem byl Antonín Kunz.

„Téma Hranických slavností se každoročně mění, a to v závislosti na události či výročí, které si v daném roce připomínáme. Loni byly věnované divadlu, protože uplynulo osmdesát let od založení Beskydského divadla. Letos uplyne 140 let od založení Kunzovy továrny, a proto budou slavnosti zpestřeny technickými raritami, auto i moto veterány a dobovým oblečením. Program jsme sestavili tak, aby zaujal dětské i dospělé návštěvníky. S tímto cílem také Hranické slavnosti každý rok pořádáme,“ uvedla Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení v Hranicích.

Hranické slavnosti zahájí ve 14 hodin spanilá jízda veteránů. Poté mohou návštěvníci zhlédnout vystoupení hranických mažoretek.

Zpestřením sobotního programu je Pocta Waldemaru Matuškovi, aneb Tuhle rundu platím já v podání kapely Waldemar Band Jaromíra Adamce. Na své si přijdou také milovníci swingové muziky, která zazní pod taktovkou kapely Swing Shower.

Zámecká zahrada bude patřit tradičně především rodinám s malými dětmi. Na programu jsou veselé kousky žongléra, vystoupení klauna i pohádka o Převelikém dobrodružství Červené Karkulky z dílny Malé a velké divadlo Radky Blatné.

Na Pernštejnském náměstí zase budou k vidění silácké kousky Jana Filipenského, ale i artistická a balonková show. Vstup je na akci zdarma.