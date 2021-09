„Než peníze odešleme, spojíme se se starosty obcí, abychom se domluvili mimo jiné na využitelnosti zaslaných peněz. Nás bude pochopitelně zajímat na co bude náš dar použit,“ upřesnil Jiří Kudláček.

Mnoho obyvatel přišlo prakticky z minuty na minutu o střechu nad hlavou. Celkové škody stále nebyly definitivně vyčísleny, podle některých odhadů by ale mohly dosahovat až 15 miliard korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.