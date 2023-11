Česká kytarová kapela November 2nd vydává po dvanácti letech nové album. Skupina, která si v minulosti vysloužila nominaci na Ceny Anděl, vítězství v anketě Žebřík nebo sjezdila koncertně Evropu i USA, na novince přichází s kapelovým zvukem, který muzikanti kolem zpěvačky a kytaristky Alexandry Langošové několik let cizelovali pod vedením producenta Borise Carloffa.

Jestliže dosavadní nahrávky November 2nd zněly jako mix rocku a písničkářství, nový materiál kapelu posunul k agresivnějšímu soundu s občasným vlivem elektroniky nebo soulu, vše ve zvukové estetice roku 2023.

„Na nové nahrávce jsme zúročili naše dosavadní zkušenosti a myslím, že na ní naše hudba dosáhla zatím nejautentičtějšího vyznění,“ popisuje zpěvačka, kytaristka a skladatelka Alexandra Langošová a dodává, že necelá polovina alba vznikala pomalu během pěti letech.

Druhá polovina byla hotová naopak za několik týdnů. „S producentem Carloffem jsme vytvořili perfektně fungující tým. Přiměl nás, abychom neskládali a nenatáčeli jako dosud, a více s námi experimentoval,“ vysvětluje Langošová, kterou v kapele doplňují kytarista Roman Helcl, baskytarista Jakub Vejnar a bubeník Petr Ptáček.

Ve skladbách All Comes Down nebo Dirt in the Ditch se November 2nd nechali ovlivnit elektronikou, některé písničky jako Island nebo Comet dostaly hip hopovou rytmiku a píseň Last Kiss má soulový nádech.

Zvukový posun pak představují i rockové skladby I Feel Love, Lights Are Out nebo Love Me Or Leave Me (TX, TN), kterým dominují garážové kytary a zkreslené zvuky kláves a syntezátorů. Ve „filmové“ What It Feels Like zní harfa či operní zpěv.

Producent Boris Carloff během nahrávání používal svoje studio i netradiční studiové techniky jako jeden z dalších nástrojů.

„I to bylo nedílnou součástí hledání nového zvuku. Během práce na albu jsem se snažil využít své mimožánrové zkušenosti, což vedlo k překvapujícím a netradičním syntézám. Například ve skladbě All Comes Down jsem použil digitální perkusivní zvuky a modulované syntezátory,“ vysvětluje Carloff, který se podle svých slov stal ve studiu pátým členem kapely.

Protože November 2nd natáčeli jak v České republice, tak i USA, neplánovaně na albu hostují mezinárodní hudebníci, které Langošová se spoluhráči potkávala ve studiích v zámoří. V Last Kiss zní kytara Anthony Krizana ze Spin Doctors a některých akustických partů se zhostil Todd Lombardo od Taylor Swift. Za bicími hostují bubeník Suzanne Vega Doug Yowell nebo přední český bubeník Roman Vícha.

Finální mixy kapela svěřila kromě Carloffa renomovaným světovým zvukovým inženýrům a držitelům mnoha cen Grammy. Část alba míchal spolupracovník The Black Keys nebo Petera Gabriela Tchad Blake, další skladby si pak rozdělili Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Adele), Matt Ross-Spang (Elvis Presley, Jason Isbell), John Netti (Rival Sons) nebo Steve Walsh (Erasure).