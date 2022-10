„Hlásit se mohou také budoucí mažoretky. Děvčata budou zařazena do Babypanenek a časem se mohou dopracovat do velmi úspěšné skupiny Panenek, které jsou několikanásobné mistryně Evropy,“ přiblížila ředitelka DDM Hranice Blanka Šturalová s tím, že volné kapacity mají také i mimo Hranice, a to ve volejbale ve Všechovicích.

V letošním školním roce přichází Domeček s řadou novinek. Taneční kroužek láká mladší děti od 7 do 9 let a starší od 10 do 11 let na trochu baletu, trochu tance a hlavně hodně pohybu pod taktovkou zkušené lektorky.

„Novinkou z naší nabídky je například skupinová flétna a velmi zajímavý je kroužek Malý architekt, ve kterém poznají děti od 7 do 10 let práci architekta na vlastní kůži,“ informovala ředitelka Domečku.

Další zajímavostí je kroužek Mladý filmař. Jak už název napovídá, seznámí děti se světem před kamerou. Naučí je, jak zacházet s kamerou, jak vytvořit poutavé video, základy střihu, různé typy záběrů nebo také vytváření dokumentu, reklam či videoreportáží.

Možnosti pro dospělé

Do DDM Hranice docházejí také dospělí. Mohou si zde zacvičit pilates, naučit se aikido, karate nebo anglicky, a senioři se protáhnou při józe.

„Nově máme Francouzskou konverzaci, kterou povede rodilý mluvčí. Pro zájemce je ale ideální, aby měli z francouzštiny maturitu, česky se s ním nedomluví, ale dokáže připravit na ústní část zkoušek Delf a Dalf,“ doplnila Blanka Šturalová.

Zájmové kroužky, které hranický Domeček nabízí už bezmála 60 let, navštěvuje kolem 500 dětí. Noví zájemci se mohou hlásit přímo v DDM na Galašově ulici, nebo přes webový portál na www.ddmhranice.cz, kde je kompletní seznam kroužků a přihlášku lze vyplnit elektronicky.