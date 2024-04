Na jaře roku 2019 byla z hranického kostela Stětí sv. Jana Křtitele odmontována věžička. Kvůli špatnému technickému stavu hrozilo její zřícení. Ani po pěti letech se ji však nepodařilo vrátit zpět na původní místo. „Nejde jen o věžičku. Problémy jsou daleko rozsáhlejší,“ naznačil místostarosta Hranic Karel Machyl.

Na to, že je věžička chrámu na Masarykově náměstí v havarijním stavu, se přišlo úplnou náhodou poté, co ji pomocí teleobjektivu zaznamenal fotograf z vedlejší věže. „Zespodu se do věže nedá dostat, při běžném pohledu jsme si toho nevšimli,“ konstatoval mluvčí radnice Petr Bakovský.

Po komplikované demontáži, kterou ztěžoval silný vítr, byla věž odvezena ke specializované firmě. Tady měla být podle původního plánů nově opláštěna a následně vrácena na své místo. Jenže se ukázalo, že technických problémů je daleko víc.

„Věžička drží ve střeše. Asi jedna třetina je vidět a dvě třetiny se nachází pod střechou. Bohužel se přišlo na to, že některé části krovů jsou ztrouchnivělé a je potřeba je vyměnit. Z tohoto důvodu se celá záležitost stále protahuje,“ uvedl děkan hranické farnosti František Dostál.

Nejde však o jedinou opravu, která kostel v budoucnu čeká. „Památkáři doporučili současně s krovy vyměnit také střešní krytinu, která není již v nejlepším stavu. Nová střecha však přijde na desítky milionů. Největší problém tedy není samotná věžička, ale střecha a to, co se nachází pod ní,“ uvedl místostarosta Hranic Karel Machyl.

Pomoc se sháněním finančních prostředků na komplexní opravu přislíbila senátorka Jitka Seitlová. „Věřím, že i díky její intervenci bude rychlejší jednání s památkovým ústavem a bude snazší dosáhnout na některé dotační tituly, které by pro tuto záležitost byly vhodné. Kostel je majetkem církve. My jako město se snažíme pomoci našimi pracovníky, zkušenostmi a kontakty,“ dodal Karel Machyl. Hranická farnost také plánuje vyhlášení veřejné sbírky, do které se budou moci zapojit i samotní občané.

V současné době se věžička nachází v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. „Umístěna sem byla proto, aby se mohli občané podívat, jak je dřevo ztrouchnivělé. Podobně jsou na tom i některé krovy. Věřím, že se brzy podaří najít řešení, aby mohla být opět na svém místě,“ zakončil Machyl.