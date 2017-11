Hranický Traktor stoupá k vrcholu, na turné má plno

Nevídaný vzestup na žebříčku popularity na české rockové scéně zažívá hranická formace Traktor.

Za poslední léta se kapela dostala daleko za hranice regionu.

Najednou se z klubové kapely stala značka, která plní velké sály kulturních domů po celé republice a často zastává pozici hlavních kapel prestižních festivalů.

V těchto dnech absolvuje své podzimní turné a zároveň se její jméno pohybuje v první osmičce soutěže Český Slavík.

„Tak to opravdu nikdo z nás nečekal, kolik fanoušků nám poslalo hlas. Musím ale zdůraznit, že výsledky jsou pouze průběžné a skončit celkově v první osmičce společně s takovými kapelami jako třeba Kabát, Olympic nebo Kryštof by byl opravdu úspěch,“ řekl v rozhovoru zpěvák Martin Kapek, se kterým naše redakce dlouhá léta spolupracuje jako s dramaturgem Městských kulturních zařízení Hranice.



Co si myslíš, že je příčinou vašeho úspěchu?

Nic více v tom nehledej, než dlouholetou vytrvalou práci všech pěti členů kapely. Dovolím si říct, že jsme výbornými kamarády, vždy jsme táhli za jeden provaz v každé době. Nikdy nás nezastupovala externí agentura, proto si opravdu můžeme dělat, co chceme, ale hlavně nemusíme dělat to, co nechceme. (smích) Prostě nás to baví a zpětnou vazbou jsou právě naši fanoušci.



Jak jsi spokojen s návštěvností na vašem aktuálním turné Prach a vzduch tour?

Je to naše celorepublikové turné s velkou scénou, nechybí ani velká led obrazovka s vizuálními efekty a pyrotechnickými překvapeními. Primární je samozřejmě kvalitní a silný zvuk. S návštěvností jsme velice spokojeni, bez přehánění můžu říct, že jsou všude plné sály, a dokonce vše nasvědčuje tomu, že vyprodáme také prestižní ostravskou Bonver arénu. Na tomto koncertě nám bude předána zlatá deska za prodej alba „Tmel“ od vydavatele, ale hlavně zde budeme natáčet naše první regulérní DVD, které si už dlouho fanoušci přejí.



Mnoho lidí si jistě všimlo, jak vysoko jste v soutěži Český slavík Mattoni.

Tak to opravdu nikdo z nás nečekal, kolik fanoušků nám poslalo své hlasy. Musím ale zdůraznit, že výsledky jsou pouze průběžné a skončit celkově v první osmičce společně s takovými kapelami jako např. Kabát, Olympic nebo Kryštof by byl opravdu úspěch. Tímto chci poděkovat všem těm, kteří nás mají rádi a poslali svůj hlas.



A co chystá Traktor po turné, máte také někdy čas na odpočinek?

Ano, určitě. Vše máme naplánováno tak, že jsou období, kdy hrajeme hodně, ale také máme delší koncertní pauzy, kdy trávíme čas s těmi nejbližšími. Je však pravda, že v těchto pauzách také děláme nové písně na připravované album, které vyjde koncem roku 2018, a plánujeme další aktivity kapely. Abych byl konkrétní, jednou z nich je náš tradiční Traktor Open air festival.



Bude tento festival opět v Hranicích?

Bohužel nebude, jelikož si někteří jedinci stěžovali na rušení nočního klidu, a to dokonce, i když jsme měli koncert v sokolovně. To se nám nikde jinde v republice nestalo, a proto jsme zvolili jiné místo nedaleko Hranic, protože víme, že v našem městě máme velkou fanouškovskou základnu, tak aby nebyli o koncert ošizeni. Termín je naplánován na 11. května 2018 a konkrétní místo brzy zveřejníme. Věříme, že si také hraničtí fanoušci udělají výlet do Ostravy na náš koncert 16. listopadu, nebo případně do Prostějova 17. listopadu. Tímto fanoušky zdravím a děkuji za celou kapelu za přízeň a podporu.

Vše podstatné najdete na stránkách. www.traktor-rock.cz a facebooku Traktor.