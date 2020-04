Do boje s koronavirovou nákazou se pustil hranický pilot a člen české reprezentace Petr Krejčiřík a také pilot a učitel létání Jaromír Kulička.

Členové Aeroklubu Hranice mají za sebou už několik letů z drahotušského letiště do Prahy. Zde naloží respirátory či ochranné štíty a bezpečně, a především rychle, je dopraví na ostravské letiště Mošnov nebo zpět na letiště v Drahotuších, odkud náklad směřuje do nemocnic nebo domovů seniorů. Doručení zboží je možné do dvou hodin.

Majitel stavební firmy, čtyřiapadesátiletý pilot, učitel létání a člen letecké amatérské asociace LAA-ČR Jaromír Kulička z Hranic se o akci dozvěděl od svého kamaráda Adama Zahradníčka.

„Skupinu dobrovolných pilotů založil Adam na Facebooku s tím, že je potřeba rychle dodávat nezbytné věci do nemocnic a lidem v první linii,“ upřesnil muž, který se létání ve svém volném čase věnuje deset let.

Skupina má nyní zaregistrováno už více než 370 pilotů. Jejich lety se zdravotnickým materiálem dokáží pokrýt celou republiku, a to do dvou hodin. Česká republika má totiž velmi hustou síť veřejných letišť, je jich zhruba sedmdesát. A to je bezesporu v této krizové situaci, kdy jsou omezeny lety na mezinárodních letištích, obrovská výhoda. Rekreační piloti jsou tak připraveni kdykoliv a kdekoliv.

Nezištně a bezplatně

A jak to vlastně celé funguje? Hlavní dispečink je v Praze. Firmy sem dávají své požadavky a dispečink pak kontaktuje piloty, kteří jsou na dané trati.

„Zboží si přebereme na letišti v Praze Letňanech. Většinou letí tři až pět letadel, podle toho jaký je zájem,“ popsal Jaromír Kulička, který přepravoval respirátory a ochranné štíty například pro nemocnici v Novém Jičíně a v Odrách nebo pro ostravskou Fakultní nemocnici.

Většina letišť v tomto nouzovém stavu osvobodila lety se zdravotnickým materiálem od poplatků. I přesto dobrovolníky každý let přijde na nemalé peníze. Piloti si totiž náklady na lety hradí sami.

Podle slov Jaromíra Kuličky jsou to ale hlavně lidé, co rádi létají a spojili tak příjemné s užitečným.

„Létá, kdo může a má čas, pokrývají celou republiku, nezištně a bezplatně,“ doplnil Jaromír Kulička, který pomáhá ve svém letounu Alto.

Zdarma rozváží i taxikáži

Nejen piloti pomáhají pro radost a ve vlastní režii. To poznal hranIcký pilot a člen české reprezentace Petr Krejčiřík při posledním letu.

„Minulý týden jsem přebral v Praze respirátory z ČVUT pro Fakultní nemocnici Ostrava, Olomouc a do nemocnice v Odrách. Mezinárodní letiště v Ostravě je ale uzavřené, tam nás nepustí vždy, jen ve stanovenou dobu, museli jsem tedy přistát u nás na drahotušském letišti. Zde si zdravotnický materiál přebral kurýr a rozvezl ho, kam bylo potřeba,“ popsal situaci Petr Krejčiřík.

Kuriózní na tom bylo to, že zboží, které v Praze naložili do letadla, jim dovezl taxikář a kurýr, který si ho přebíral v Drahotuších byl také taxikář z nedaleké Bystřice pod Hostýnem. Oba jezdili elektromobilem, ve svém volném čase a rovněž na vlastní náklady.

Také do Domova seniorů v Hranicích byly takto dodány ochranné štíty, respirátory a nutri drinky.

„Lidé z toho mají radost, a to je to nejdůležitější,“ dodal závěrem hranický pilot Petr Krejčiřík.