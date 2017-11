Sbírka hraček v Hranicích táhla, lidé donesly stovky kousků

Stovky plyšáků a hraček se podařilo nasbírat během pěti dnů ve dvoraně hranického zámku, kde se od pondělí konala sbírka s názvem Hvězdičky.

Lidé sem nosili hračky, které už brzy udělají radost dětem z azylových domů nebo dětských domovů.

Akce se setkala s nebývalým zájmem. Ohrádku, do které dárci zabalené hračky nosili, museli pořadatelé vybírat denně. Důvod? Většina z nich totiž darovala hraček hned několik.

„Sbírka nás velmi zaujala, naše dcera je také vymodlené dítě a je mi líto všech dětí, které neměly štěstí na rodiče. Jsme moc rádi, že jim to udělá radost a věříme, že jim to ta očka rozzáří,“ říká Dagmar Nádvorníková, která přišla podpořit sbírku Hvězdičky společně se svou dcerou Terezkou.

Přinesly s sebou krabici plnou balíčků. „S mamkou jsme hračky společně vybraly a také zabalily,“ pochlubila se Terezka.

Inspirace z Brna

Inspirací k uspořádání sbírky v Hranicích byla obdobná akce v Brně.

„K této sbírce hraček mne inspiroval můj syn, který asistoval při odebírání dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. Když vybídla pěstounka maminku, aby dětem dala s sebou nějaké hračky, zjistilo se, že každé dítě má pouze jednu starou hračku,“ vysvětlila již dříve jednatelka společnosti Santia Květoslava Santlerová, která sbírku v moravské metropoli uspořádala v říjnu.

A právě tento příběh byl také podnětem pro Yvetu Sommerovou, jež sbírku zorganizovala v Hranicích.

„Mně se ten nápad moc líbil, především proto, že je to pro dobrou věc. Navíc ve dvoraně zámku už kdysi obdobná sbírka byla, a tak jsem doufala, že se lidé zapojí,“ uvedla Yveta Sommerová.

Zájem dárců však předčil její očekávání. „Jsem velmi mile překvapená, kolik toho lidé přinesli. Takový zájem jsem ani nečekala,“ řekla uznale organizátorka.

Věnované hračky poputují do několika institucí, například na Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Hranicích, do azylového domu Elim nebo do hranického dětského domova.