Hřiště, stěna, co uspěje nyní? Hraničtí podají návrhy v participativním rozpočtu

Hraničtí mohou i letos rozhodnout, co by chtěli ve svém městě zlepšit. Své návrhy na projekty v rámci participativního rozpočtu mohou podávat do 29. září.

Prvním projektem bylo nové hřiště na plážový volejbal na Plovárně v Hranicích. | Foto: Deník/Liba Mátlová