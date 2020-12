V pátek večer hrozí v Olomouckém kraji náledí. Při poklesu teplot pod bod mrazu to bude na silnicích a chodnících klouzat od 18. hodiny až do sobotního dopoledne, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V neděli a v pondělí zase pořádně foukne, upozorňuje další výstraha ČHMÚ.

„V pátek večer a v noci na sobotu se může na území Olomouckého kraje při poklesu teplot pod bod mrazu tvořit náledí nebo zmrazky,“ varuje ČHMÚ.

Řidiči a chodci by proto měli dávat pozor na namrzlé silnice a chodníky.

„Hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost,“ upozorňují meteorologové.

Při pohybu venku je proto třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by v době výstrahy raději měli omezit vycházení ven.

„Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ dodal ČHMÚ.

Až minus devět stupňů

Na Boží hod ještě počítá předpověď se sněhovými přeháňkami, v Jeseníkách bude sněžení trvalejší. V polohách pod 400 metrů nad mořem zpočátku i déšť se sněhem nebo déšť.

V noci na sobotu přituhne. Minima klesnou k minus 1 až minus 4, ojediněle minus 7 stupňům. V sobotu se pak opět ojediněle objeví sněhové přeháňky. K večeru se obloha místy projasní. Nejvyšší teploty budou podle předpovědi minus 1 až plus 2, na horách minus 6 až minus 2 stupně Celsia.

Nejchladněji bude v noci na neděli. Minima spadnou k minus 3 až minus 7, ojediněle až k minus 9 stupňům. Během dne pak bude minus 2 až plus 2 stupně Celsia.

„Bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Během odpoledne a k večeru přibývání frontální oblačnosti,“ informoval Roman Volný, vedoucí ostravského regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ.

Vítr, sníh i déšť

V neděli kolem poledne začne pořádně foukat. Výstraha ČHMÚ varuje před nárazy větru dosahujícími na horách až 90 kilometrů za hodinu.

„Vítr bude ve vyšších polohách dosahovat v nárazech rychlostí mezi 55 až 90 km/h,“ upozornil Roman Volný.

Počátkem týdne bude v nížinách pršet, v polohách postupně nad 700 metrů může sněžit. Teploty budou v pondělí 2 až 6 stupňů, v noci plus 1 až minus 3. Vítr může v pondělí ještě zesílit a na horách může v nárazech dosahovat rychlosti 70 až 110 kilometrů za hodinu.

Pršet bude zpočátku i v úterý, v polohách nad 600 metrů nad mořem počítá předpověď se smíšenými nebo sněhovými srážkami. Během dne pak bude převážně oblačno a srážky postupně jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 3 až minus 1 stupni, nejvyšší denní se budou pohybovat od 3 do 7 stupňů.

Přelom roku

Na středu, Silvestra a Nový rok předpovídají meteorologové pro Českou republiku oblačno až zataženo, přechodně polojasno.

„Místy sněžení, zpočátku v nižších polohách déšť. Nejnižší noční teploty 0 až minus 5, zpočátku na východě území kolem plus 2 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 0 do plus 4 stupňů, zpočátku na východě až 7 stupňů Celsia,“ uvedl v týdenní předpovědi ČHMÚ.