„Celá řada pragmaticky založených komunistických exponentů totiž přešla do hnutí ANO, protože vidí, že je ve vedení člověk, který byl v minulosti aktivním spolupracovníkem Státní bezpečnosti a nic se nestalo. Část komunistických voličů přešla i k SPD,“ dodal.

„Mohlo by to totiž vyvolat protichůdné reakce. S určitým zadostiučiněním ale pozoruji kyselé obličeje starých komunistických exponentů, kteří chodí kolem mého bydliště,“ řekl zapřísáhlý odpůrce bývalého režimu a dnes válečný veterán třetího odboje.

Na počest toho, že se komunisté po více než třiceti letech nedostali do Sněmovny, chtěl Vladimír Hučín vystřelit ze svého historického děla. Nakonec si to ale rozmyslel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.