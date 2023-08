/GALERIE/ Uplynulý víkend to v Hustopečích nad Bečvou tepalo. V městečku se konal jubilejní dvacátý ročník Hustopečských dní, který přichystal místním i přespolním bohatý program. Podium patřilo domácí Hustopečské dechovce, ale i známým osobnostem ze světa šoubyznysu. Sobotní večer odstartoval koncert slovenské skupiny No Name a zábava se protáhla až do pozdních hodin. Přesto si mnozí přivstali, aby stihli nedělní slavnostní mši svatou v místním kostele Povýšení sv. Kříže. Tu považují místní za nezapomenutelnou událost letošních třídenních velkolepých oslav.

Každoroční třídenní oslavy v podobě Hustopečských dnů letos slavily jubilejní 20. ročník. Foto: Klára Škařupová, se svolením | Foto: Deník/Klára Škařupová

„Dvacet let pořádat tak náročnou třídenní akci, která už má své jméno přes tři kraje a je považována za ojedinělou kulturní akci v tak malé obci, jakou je náš městys, to už je docela dlouhá tradice. Jsem ráda, že se nám ji podařilo uchovat, a to i přes mnohá úskalí jak po organizační stránce, tak i té finanční,“ řekla starostka Hustopečí nad Bečvou Júlia Vozáková.

Fotogalerie z neděle:

„Je to ukázkový příklad toho, že když jde o správnou věc, tak se dokážeme domluvit a postarat se o to, aby vše klaplo,“ dodala starostka, která v neděli přivítala také hosty letošního dvacátého ročníku Hustopečských dní. Nechyběli mezi nimi senátoři Jitka Seitlová a Jiří Čunek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek, starostové okolních obcí či členové místních spolků.

Každoroční třídenní oslavy v podobě Hustopečských dnů letos slavily jubilejní 20. ročník. Foto: Klára Škařupová, se svolenímZdroj: Deník/Klára Škařupová

Zatímco páteční večerní program byl věnován především rockové hudbě, sobota nabídla vyžití pro všechny věkové kategorie. Ráno si mohli návštěvníci vyzkoušet své rybářské dovednosti, v poledne prošel i přes deštivé počasí městysem průvod místních spolků a odpoledne patřilo zámecké nádvoří dětem, které zhlédly představení Karol a Kvído. Večerní program zakončila slovenská kapela No Name, která se do Hustopečí nad Bečvou vrátila po jedenácti letech.

Zdroj: Deník/Dagmar RozkošnáVyvrcholením třídenních oslav byla nedělní slavnostní mše svatá, na které zaznělo i duchovní dílo Missa Brevis v kompozici uměleckého vedoucího Hradišťanu Jiřího Pavlici a v podání Chrámového sboru a orchestru. Tuto událost si nenechaly ujít stovky návštěvníků a kostel tak doslova praskal ve švech.

„Bylo to krásné. Dnešní mše v kostele byla nezapomenutelným zážitkem,“ svěřil se jeden z návštěvníků Leopold Balcar z Kelče. „Na oslavách jsem už třetí den a užívám si to. Nejvíce mě oslovil sobotní program, věnovaný dvaceti letům vzpomínek na Hustopečské dny. Byl to hodinový program a mělo to opravdu úroveň,“ zhodnotila jiná z návštěvnic Jana Sigmundová.

Letošní slavnosti v Hustopečích nad Bečvou zakončila koncertem kapela Hradišťan, která zde vystupovala poprvé už před dvaceti lety. Po nich se na pódiu objevila skupina Cokolive.Slavnosti jsou jednou z hlavních kulturních akcí, které se v Hustopečích konají. Podle vyjádření starostky městečka se obyvatelé mohou těšit na další ročník, který se bude konat v příštím roce a nabídne opět zajímavý program, na jehož podobě se už pomalu v těchto dnech začíná pracovat.