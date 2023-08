Na tradiční třídenní slavnost s bohatým programem zve ve dnech 25. až 27. srpna městečko Hustopeče nad Bečvou. Návštěvníci se mohou těšit na rockový večer, vernisáž výstavy, spoustu účinkujících i bohaté občerstvení.

Moravská folklorní skupina Hradišťan. | Foto: Archiv

„Uběhlo už neuvěřitelných dvacet let, kdy zdejší zámek ožil při prvním ročníku Hustopečských dní. Tenkrát to byla jen jednodenní akce, která se postupně rozrůstala na dvoudenní, třídenní a několikrát se protáhla i na čtyři dny. Je na co vzpomínat, a tak se v letošním programu objevují i interpreti, kteří už u nás v minulosti vystoupili,“ řekla starostka Hustopečí nad Bečvou Júlia Vozáková.

Hustopečské slavnosti vypuknou v pátek tradičním rockovým večerem. Návštěvníci se mohou těšit na elektronické smyčcové trio půvabných žen Inflagranti s hostem Josefem Vojtkem. Zbytek večera pak bude patřit známé revivalové skupině The Syrup, která se zaměřila na tvorbu kapely Kabát - v té působí jako frontman právě Josef Vojtek.

Sobotní program začne tradičně na rybníčku Altéř - lovem ryb v zámku a podzámčí, kde si mohou nejen děti od 9 hodin vyzkoušet své rybářské dovednosti. Chybět nebude ani bohaté občerstvení. V 10.30 hodin se otevřou místnosti Konírny, ve které proběhne vernisáž výstavy - Hustopečské dny 20 let. Součástí výstavy bude i Hustopečská heraldická galerie od Miroslava J. V. Pavlů.

„K vidění bude spousta fotek, plakátů, pozvánek, videí a zajímavostí, a to nejen z minulých ročníků Hustopečských dní,“ upřesnila starostka Vozáková. V 11.30 hodin se mohou zájemci připojit k průvodu spolků městysem. Sraz všech účastníků proběhne v ulici Lužánky a průvod projde Hustopečemi až k hřišti u základní školy. K průvodu se připojí i zástupci osadních výborů Poruby, Vysoké a Hranických Louček.

Další program se uskuteční na zámku. Jeho nádvoří bude od 15 hodin patřit především dětem, které se mohou těšit na divadelní představení Karol a Kvído - dobrodružství začíná. Po něm následuje v 16.15 hodin křest knihy Martiny Urbanové - Liška Eliška a její kamarádi.

Od 17 hodin už bude pódium patřit známé slovenské stand-up komičce Simoně. Na zábavné odpoledne od 18 hodin naváží Divoké kočky se svou novou travesti show. Po jedenácti letech se na Hustopečských slavnostech objeví také slovenská skupina No Name, která se představí od 20 hodin.

Nedělní program začne v 9.30 hodin slavnostní mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou s doprovodem Chrámového sboru a Orchestru. V jejich podání zazní i velmi známá Missa Brevis od Jiřího Pavlici.

„Na nádvoří zámku pak budeme chvíli vzpomínat na uplynulé ročníky Hustopečských dní a v 11.30 hodin zazní z pódia Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou se svými hosty,“ upřesnila nedělní program starostka.

Ve 14 hodin se mohou návštěvníci těšit na jeden z vrcholů tohoto jubilejního ročníku. Tím bude bezesporu vystoupení cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Ten v městečku účinkoval téměř před dvaceti lety a svým vystoupením přispěl k dalším pokračováním Hustopečských dní.

