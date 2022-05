„Jízdné zůstávalo po dobu deseti let stále stejné, ale nárůst všech nákladů se za tu dobu promítl natolik výrazně, že teď už se to v ceně jízdného promítnout musí. Náklady jsou stále vyšší, netýká se to jen pohonných hmot, ale i ostatních položek a projevují se také negativní dopady covidu. Během uplynulých dvou covidových let evidujeme výrazný pokles tržeb za jízdné. Pokud srovnáme tržby za rok 2019 s tržbami roku 2021, došlo ke ztrátě ve výši sto milionů korun,“ vyčíslila ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

Většina krajů podle ní během uplynulých deseti let zdražila jízdné minimálně jednou, mnohé však opakovaně.

„Ostatní kraje už za tu dobu zdražily jízdné i třikrát. Olomoucký kraj ceny naposledy upravil v létě 2012. Od června navyšuje ceny jízdného pouze o patnáct procent, což představuje zvýšení ceny jízdenky pro dospělého cestujícího o jednu korunu na jednu jízdní zónu,“ vysvětlila Kateřina Suchánková.

Cestující v IDSOK by tak od června měli za jednorázové jízdenky zaplatit o několik korun více a za měsíční či čtvrtletní jízdenky budou připlácet řádově desítky korun.

Například dospělý cestující, který si dosud za 25 korun kupoval jednorázovou jízdenku pro jízdní zónu 71 + 1, bude od června za stejný lístek platit 28 korun.

Podobně student dosud zvyklý platit za jízdu z Olomouce do Přerova 22 korun bude mít od příštího měsíce lístek o tři koruny dražší.

Dospělý cestující za jízdenku z Olomouce do Přerova od června zaplatí místo dosavadních 44 korun o šest korun víc.

Měsíční jízdenka v tzv. kombizóně pro cestování mezi Olomoucí a Prostějovem bude od června stát 1074 Kč místo současných 980 Kč.

Cestující si mohou již nyní na www.idsok.cz zjistit, o kolik korun více budou od června za jízdu na konkrétních trasách platit.

DPMO teď nezdraží

Dobrou zprávou pro obyvatele hanácké metropole je, že Dopravní podnik města Olomouce zatím zdražení jízdného neplánuje.

„Přímo v zóně 71, tedy na území města Olomouce, zůstává od června stejné jako dosud. Ani v nejbližších několika měsících se o zvýšení cen jízdného v městské hromadné dopravě neuvažuje,“ informovala mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.

Přepravci se v posledních dvou letech potýkají nejen s nárůstem provozních nákladů, ale i s poklesem zájmu o veřejnou dopravu. Po náročném covidovém období se lidé do hromadných dopravních prostředků vracejí jen pomalu.

Ukazuje se, že ani v Olomouckém kraji zatím nevyužívají autobusy a vlaky ve stejném rozsahu jako tomu bylo před covidem.

„Cestujících ubylo asi o dvacet procent. Do veřejné dopravy se nevrátili ani v posledních několika týdnech, kdy se výrazně zvýšily ceny benzínu i nafty,“ konstatovala ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.