První fáze testování se účastnily především školy, kde to bylo organizačně nejjednodušší – tedy ty, kde neprobíhají praxe, neprovozují domovy mládeže a podobně.

„Tento týden jsme PCR testy vyzkoušeli na gymnáziích a obchodních akademiích – například v Přerově, Prostějově, Olomouci nebo v Litovli,“ popisoval Jakubec.

Hejtmanství chce postupně zavést přesnější testy v co největším počtu školských zařízení. Od ledna proto plánuje počet zapojených škol navýšit.

„Bude to ale záležet na kapacitách laboratoří. Zde by pomohlo, pokud by vláda umožnila testovat i v jiné dny než jen v pondělí,“ dodal Jakubec.

V Olomouckém kraji za pondělí přibylo 819 potvrzených případů koronaviru. Denní přírůstky postupně klesají. Sedmidenní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel byl v úterý na hodnotě 899.