Jak se volilo v obcích na Přerovsku? Tady je pár zajímavých střípků

Co vesnice, to jiný názor. Přestože většina obcí na Přerovsku kopírovala „moravský model“ a lidé zde dali nejvíce hlasů hnutí ANO Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury, našly se i světlé výjimky. Někde se do výsledků promítla obliba starostů a venkov zase „podržel“ lidovce a ministra zemědělství Mariana Jurečku.

dnes 13:03 SDÍLEJ:

„Babišovy“ vesnice Pokud by se o vítězství hnutí ANO Andreje Babiše rozhodovalo v některých obcích na Přerovsku, nemusel by si lámat hlavu tím, s kým sestaví vládní koalici. Například v Grymově podpořilo hnutí ANO 47,12% voličů, v Rakově 45,35% a v Radkově Lhotě 45%. Nad 40 procent voličů získalo hnutí ANO i v Čelechovicích (44,77%), Oprostovicích (44,23%), Buku (43,60%) a nebo Šišmě (43,36%). Starostové táhli Na volebním výsledku se podepsala i popularita některých starostů. Například v Troubkách skončili Starostové a nezávislí třetí (10,38%), a to hned za hnutí ANO a KDU-ČSL. Důvod? Na krajské kandidátce STAN byl i starosta Troubek Radek Brázda. Starosta Tučína Jiří Rezníček přitáhl ve své obci 11,27% voličů STAN a získal dokonce 60% preferencí. I v této obci skončili Starostové a nezávislí třetí, hned za ANO a „Okamurovci.“ Jméno bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře zase přitáhlo voliče v Želatovicích, kde STAN skončili druzí s 11,39%. Přestože T0P 09 jinde neuspěla, ve Veselíčku získala 7,67% - opět díky starostovi Tomáši Šulákovi, který za tuto stranu kandidoval. Ukáznění voliči Největší volební kázeň mají v Teplicích nad Bečvou nedaleko Hranic, kde jsou vyhlášené lázně. Vhodit svůj hlas zde přišlo rekordních 97,75% voličů - což je opravdu fenomén. Ze 311 oprávněných voličů jich dorazilo k urnám 304. V obci vyhrálo hnutí ANO se 29,47%, druhá skončila SPD Tomia Okamury se 16,22% a o třetí místo se dělí KDU-ČSL (12,91%. ) s ODS (12,91%) ČTĚTE TAKÉ: Jurečka: Jsem překvapený, kolik lidí dalo hlas člověku, který lže Lidovce „podržel“ venkov Některé obce na Přerovsku vybočily ze zaběhnutého mustru, kdy na prvním místě bylo hnutí ANO a druhá SPD. Například v Hustopečích nad Bečvou skončili lidovci na druhém místě a získali podporu 25,34% voličů. Slušný výsledek získala KDU-ČSL i v Radotíně (29,12%), kde skončila jako druhá, lidovce hojně volili i v Zámrskách (27,35%), Provodovicích (26,31%), Ústí (26,40%), Jindřichově (25,37%), Nelešovicích (21,42%) či Oldřichově (21,15%). V Rokytnici u Přerova, kde bydlí ministr zemědělství Marian Jurečka, získali lidovci 18,69% a skončili druzí. V Nahošovicích by Okamura vyhrál V malé obci Nahošovice, která má necelé dvě stovky obyvatel, zvítězilo jasně hnutí SPD Tomia Okamury, které učarovalo 25,33% voličů. Až na druhém místě skončilo hnutí ANO se 20%, o třetí místo se zde dělí komunisté a KDU-ČSL se shodným počtem hlasů - 12%. ODS: V Polomi jen 1% Přestože ODS v letošních volbách hlásí comeback, v Polomi na Hranicku, kde zápasí s vysokou nezaměstnaností, přesvědčila tato pravicová strana jen jedno procento voličů. Zvítězilo zde hnutí ANO se 35,41%, druhá je SPD Tomia Okamury se 25%. ČTĚTE TAKÉ: Převrat na Přerovsku: triumf ANO a Okamury, debakl ČSSD Lhotka - ani „kníže“ nepřesvědčil Lidé v nejmenší obci na Přerovsku - Lhotce - už asi zapomněli na návštěvu Karla Schwarzenberga v legendární hospůdce U Olinka v době vrcholící prezidentské kampaně. I tady vyhrálo hnutí ANO se 25% a druhá byla ODS se 21,87%. Strana „knížete“ TOP 09 skončila až na čtvrtém místě s 9,37%. V Dobrčicích druzí Piráti „Piráti“ měli slušný výsledek v Dobrčicích na Přerovsku, kde skončili jako druzí, a získali zde podporu 16,10% voličů. Na vítězné hnutí Ano se 23,72% ale nestačili.

ČTĚTE TAKÉ: Lídra Záchu přeskočila do sněmovny "trojka" z Olomouce, mimo zůstal i Nekl ČTĚTE TAKÉ: Propad levice v kraji je obrovské překvapení, říká politolog

Autor: Petra Poláková-Uvírová