Město ocenilo osobnosti

Novými držiteli Ceny města Hranice za rok 2018 se loni v lednu stali sourozenci Milan Hein a Marta Skarlandtová, a také bývalý ředitel Základní umělecké školy Hranice Mojmír Chuda. „Tato cena vznikla proto, abychom mohli ocenit osobnosti, které v oblasti kultury, sportu či práce pro naše město, odvedli opravdový a výjimečný kus práce. Mezi tyto osobnosti bez diskuze patří i dnešní ocenění, sourozenci Heinovi a pan Mojmír Chuda,“ pronesl na úvod slavnostního setkání starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Asistenci prevence kriminality zůstávají

I v příštích letech se budou moci strážníci hranické městské policie spolehnout na pomoc asistentů prevence kriminality. Čtyři romští asistenti se ve své práci osvědčili, vedení městské policie tak vítá, že se podařilo získat dotaci na pokrytí jejich mezd a vybavení na další roky. Až donedávna byly mzdy asistentů prevence kriminality hrazeny takřka v plné výši z Úřadu práce. Tato dohoda již však skončila, město tak muselo zažádat o dotaci na ministerstvo.

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord

Rekordní číslo měla loňská Tříkrálová sbírka na Hranicku a Lipnicku. Do pokladniček věnovali dárci celkem 1 355 291 korun. Rekord z roku 2018 byl pokořen o více jak 77 tisíc korun. „Máme neuvěřitelnou radost. Velice děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naše tříkrálové koledníky přijali, nesmírně si toho vážíme,“ neskrývala radost koordinátorka sbírky Radka Andrýsková z Charity Hranice. Sedm set dvacet koledníků v 240 skupinkách obcházelo domácnosti od středy 2. do neděle 13. ledna. Velmi štědří byli lidé v Hustopečích nad Bečvou, kde darovali 108 300 korun. Jen v místní části Poruba, kde žijí necelé dvě stovky obyvatel, se podařilo do dvou pokladniček vybrat neuvěřitelných 35 880 korun.

Únor

Socha Masaryka se vrátí na Školní náměstí

Plány na nový památník Tomáše Garrigua Masaryka na Školním náměstí v Hranicích začaly nabývat stále reálnější obrysy. Město vyhlásilo v únoru architektonickou soutěž, v níž v květnu vybralo nejlepší návrh. Vítězným návrhem se stal prezident na koni z dílny dua Ladislav Sorokáč a Ondřej Tuček. Celková cena za dílo by neměla přesáhnout 3,5 milionu korun. Na Školní náměstí před Základní uměleckou školu se připomínka prvního československého prezidenta v nové podobě vrátí po více než pětačtyřiceti letech. Poprvé se měla Masarykova socha na stejném místě objevit již v roce 1938, vzhledem k tehdejším politickým událostem však bylo dílo ještě před samotným odhalením zničeno. Hraničtí občané si tak museli na památník počkat dalších deset let. Socha odhalena v roce 1948 stála na Školním náměstí do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy byla definitivně odstraněna a zničena komunistickým režimem.

Nemocnice otevřela zrekonstruované ARO a JIP

Nově zrekonstruovaným anesteziologicko-resuscitačním oddělením a jednotkou intenzivní péče se od února pyšní hranická nemocnice. Oddělení prošlo nejen stavebními úpravami, ale také modernizací vybavení. Modernizace vybavení a stavební úpravy vyšly dohromady zhruba na dvacet milionů korun. „Na této jednotce jsme připraveni poskytovat péči na čtyřech lůžkách plnohodnotné resuscitační péče, dvou lůžkách intenzivní péče a třinácti lůžkách standardní péče. Co se týče nějakých konkrétních novinek, tak jsme například kompletně vyměnili monitorovací systém pacientů,“ popsal ředitel nemocnice Eduard Sohlich. Lůžková jednotka se dočkala rekonstrukce po dlouhých dvaceti letech.

Babybox nové generace

Částkou 15 tisíc korun podpořili přerovští radní moderní babybox, který instaloval v areálu nemocnice výrobce. Původní devět let stará schránka už totiž neodpovídala technickým požadavkům. Vedení města zareagovalo finančním příspěvkem na žádost předsedy spolku pro odložené děti a zakladatele babyboxů v České republice Ludvíka Hesse. Přerovský babybox už zachránil život třem dětem - tím posledním byla loni v květnu Ilonka, která vážila 3 018 gramů a měřila 49 centimetrů. Prvním nalezeným novorozencem byl v roce 2013 chlapec Jakub, o dva roky později to byla malá Kateřinka.

Březen

Stoleté oslavy hranického fotbalu začaly výstavou

Fotbal v Hranicích oslavil v roce 2019 sto let. Významné kulatiny připomněli nejen pompézní červnové oslavy, ale také březnová výstava Ať žije fotbal na Staré radnici. Historie hranické kopané sahá do roku 1919. K tomuto důležitému jubileu přichystalo muzeum jedinečnou výstavu, která mapovala historii kopané od založení až po současnost. K vidění bylo velké množství historických fotografií zachycujících sestavy hranických týmů, mistrovské zápasy a další fotbalové dění.

Tomík na cestách dopsal svou knihu

Tomáš Vejmola neboli Tomík na cestách dokončil očekávanou knihu o své cestě tuktukem z Indie do Hranic. Na pultech prodejců se objevila o dva měsíce později. „V knížce najdete dobrodružství, napětí, romantiku i pocity zoufalství, ale hlavně veselé příběhy, které napsal sám život," lákal v březnu 2019 Tomík na cestách na svou prvotinu Tuktukem z Bangkoku až domů. Kniha mapuje jeho roční cestu z Thajska do Hranic ve vozítku tuktuk. Vedle samotného vyprávění se čtenáři mohou těšit také na hravé ilustrace z dílny Terezy Konupčíkové.

Hranice uspěly v průzkumu Město pro byznys

V každoročním průzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje se tentokrát Hranice umístily na třetím místě. Ocenění převzal místostarosta Daniel Vitonský. Nejlepší hodnocení získal Prostějov. Před Hranice se v Olomouckém kraji dostala ještě Olomouc, která obsadila druhé místo. Hranice v průzkumu těžily především z dobré dopravní dostupnosti a blízké dálniční sítě. Právě to vyhovuje malým a středním firmám, jejichž počet je v krajském srovnání vysoce nadprůměrný.

Duben

Poškozená věžička opustila kostel Stětí svatého Jana Křtitele

V polovině dubna byla za pomoci výškové techniky snesena poškozená věžička kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích. Několik dnů muselo být pro dopravu uzavřeno Masarykovo náměstí v Hranicích. S bezpečnostními omezeními v blízkosti kostela se potýkali také chodci. Důvodem byl havarijní stav kostelní věžičky, u níž hrozil pád. Celý proces snesení věžičky trval přibližně čtyři hodiny. Věžička byla po svém snesení uložena na místní faře. Podle předběžných odhadů by se mohly náklady na opravu pohybovat v řádu stovek tisíc korun.

Hranický sportovec roku patřil fotbalu, judistům i házenkářům

Tomu nejrozšířenějšímu sportu na světě patřilo vyhlášení tradiční ankety Nejlepší sportovci roku v Hranicích. Organizovaný fotbal ve městě loni slavil stoleté výročí, hlavní hvězdou dubnového vyhlašování tak byla výrazná osobnost české kopané Petr Uličný. Ten v Hranicích působil jako hrající asistent trenéra v letech 1983 a 1984. Králem hranického sportu se stal historicky první mistr České republiky z Hranic Tomáš Beran z Judo Železo Hranice. „Je to pro mě nějaká cesta k motivaci, jak jít dál. Povzbuzení, krůček k něčemu lepšímu. Byly tam i chvilky, které mohly být daleko lepší,“ prozradil úspěšný Železář.

Radnice změnila dopravu v centru

Zmatky v dopravě nastaly v polovině loňského dubna na Masarykově náměstí. Zákaz vjezdu platil z Masarykova náměstí do Zámecké ulice. Zámeckou ulicí se nově vyjíždělo na Masarykovo náměstí z náměstí Pernštejnského u zámku. Tato úprava byla součástí změn dopravy. Výjezd z centra na křižovatce u bývalého kina Svět byl uzavřen. Jediným výjezdem ze středu města tak bude křižovatka na Motošíně. Podle vedení hranické radnice je hlavním důvodem změn zklidnění dopravy v přetíženém historickém jádru.

Květen

V Hranicích se zřítil kluzák, pilot zahynul

Smutná zpráva zasáhla začátkem května Hranicko. Lidský život si vyžádala nehoda bezmotorového kluzáku, který se zřítil na kruhový objezd v Hranicích nedaleko drahotušského letiště, kde měl přistát. I přes okamžitou pomoc se pilota nepodařilo zachránit. Muž z Hranicka na místě zemřel. Na místě pádu kluzáku v Hranicích byli ihned kolemjedoucí řidiči, kteří pilotovi poskytli první pomoc. Jeho život se snažili zachránit i přivolaní zdravotničtí záchranáři. Nepodařilo se jim to.

Řeka Bečva opět zahrozila. Hřiště v Ústí bylo pod vodou

Až na druhý povodňový stupeň vystoupala koncem května Bečva v Teplicích nad Bečvou. Řeka Bečva dosáhla výšky 360 centimetrů s průtokem 289 metrů krychlových za sekundu. Do vyhlášení třetího stupně zbývalo jen 40 centimetrů. S obavami sledovali celou situaci především obyvatelé Ústí. Voda totiž už poněkolikáté zaplavila místní fotbalové hřiště. Uzavřena byla také cyklostezka Bečva. Voda zaplavila i zahrádkářskou kolonii.

Eurovolby v Hranicích: ČSSD a komunisté propadli, SPD slavila

V Hranicích ovládlo květnové volby do Evropského parlamentu hnutí ANO, když získalo 24 procent hlasů. Druhé skončilo SPD, které své umístění těsně uhájilo před třetí ODS a čtvrtými Piráty. Naopak znovu zcela pohořela ČSSD. Voliči v Hranicích projevili o eurovolby výrazně vyšší zájem než před pěti lety. Hnutí ANO potvrdilo svou celorepublikovou dominanci a nejsilnějšího volebního výsledku dosáhlo také v Hranicích. Svůj hlas jim dala téměř tisícovka voličů. Babišovo hnutí získalo téměř dvojnásobný počet hlasů než druhá SPD. Pro Okamurovi stoupence skončily první evropské volby úspěchem v podobě 13 procent hlasů.

Červen

Hranice oslavily 850 let

Nejrůznější představení pro děti, návrat do historie města, akrobatická show či slavnostní průvod. To je jen malý výčet z programu oslav 850 let od založení Hranic, který odstartoval v sobotu 8. června, a to na třech stanovištích – na Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě i v okolí zámku. Jednotlivá představení, která byla během dne k vidění, připomněla vývoj i historii města. Vrcholem oslav byl slavnostní průvod v čele s mnichem Jurikem, se kterým je vznik města spojen. Mnich se totiž podílel na kolonizaci území, a také organizoval mýcení lesů.

Hraničtí fotbalisté slavili 100 let

Sto let od založení organizované kopané slavili v sobotu 15. června fotbalisté z Hranic. Velkolepých oslav, které probíhaly v areálu SK Hranice, se zúčastnili bývalí i současní hráči, známé osobnosti se světa fotbalu, trenéři i funkcionáři. Nechyběla zajímavá utkání, ale i bohatý kulturní program. „Fotbalový oddíl má v současné době zhruba 360 členů. Muži hrají divizi a velký úspěch je, že skončili v tabulce v nejlepší pětce. Daří se však i mládežnickým týmům a za zmínku stojí i to, že jsme v letošní sezoně obnovili ženský fotbal, který tu kdysi fungoval,“ sdělil předseda fotbalového klubu Daniel Vitonský.

Bělotín je Vesnicí Olomouckého kraje roku 2019

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2019 ovládla obec Bělotín. „Já to beru hlavně jako ocenění práce lidí u nás v Bělotíně. Spoustu věcí, kolem kterých se jinde v republice dělá mnohdy velká kampaň, my tady děláme dlouhodobě už řadu let. Ať už jde třeba o rozvoj naší školy, o podporu sociálního bydlení, ekologii, výsadbu desítek tisíc stromů a tak dále,“ řekl o zisku Zlaté stuhy starosta Bělotína Eduard Kavala. Prezentaci se snažili postavit na třech hlavních bodech. Práce, bydlení a mladá generace. „Dlouhodobě jsme se potýkali s vysokou nezaměstnaností, okolo 20 procent, teď jsme okolo tří procent. Máme skvělou spolupráci se zemědělskými subjekty. Postavili jsme nové byty. Snažíme se o to, aby se naše škola neustále rozvíjela, aby byla naší výkladní skříní,“ zmínil starosta.

Červenec

Adéla Dostálová vybojovala bronz na mistrovství republiky

Konečně to zacinkalo. Adéla Dostálová v závodě dorostenek na 800 m na Mistrovství ČR dorostu a juniorů vybojovala bronz. Adéla Dostálová patří již delší dobu k rozšířené republikové špičce na středních tratích. Do závodu dorostenek nastupovala se sedmým časem (2:20,07) z 24 vybraných závodnic. V prvním ze tří rozběhů si počínala mazácky, s přehledem udržela druhou přímo postupovou pozici do finále. Ještě větší radost měla z předvedeného času – 2:18,86 je nový osobní rekord a hlavně vysněný čas pod 2:20.

Nové posezení i zahrada před zámkem

Dvorek u vstupu do hranického zámku začal v červenci měnit svou podobu. Nového venkovního posezení, se zahradou a dětským koutkem, se místní obyvatelé dočkali v srpnu. Rekonstrukcí dvora chtěla radnice nabídnout možnost nového venkovní kavárenské posezení v centru města. „Prostor bude výškově rozčleněn tak, aby bylo možné podávat občerstvení oknem kavárny na zámku. Vzniknout by zde měla klidová zóna v podobě malé městské zahrady, ve které si budou moci lidé posedět na lavičkách v příjemném prostředí se zelení a záhonky,“ popsal záměr projektu mluvčí měst Petr Bakovský. Součástí rekonstrukce byl také dětský koutek.

Židovské schody u Synagogy opravili jen provizorně

Krátkodobé uzavření schodiště u hranické Synagogy mělo za cíl zabezpečit nejkritičtější místa. Celkovou opravu schodů plánuje město v tomto roce. Nevzhledná žlutá pěna by tak na historickém schodišti neměla zůstat na dlouho.

Podle radnice se jedná pouze o dočasné řešení, které mělo zajistit bezpečnost schodiště. „Projekt je nutné pečlivě připravit. Vzhledem k povaze schodiště se totiž bude jednat o poměrně náročnou rekonstrukci jak technicky, tak finančně,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Srpen

Uzavírka průjezdu městem se podle radnice osvědčila

Rada města Hranice v srpnu rozhodla o tom, že od uzavření průjezdu historickým centrem Hranic neustoupí. Spolek Živé hranické náměstí, který tvoří především živnostníci a obchodníci z náměstí, požadoval okamžité zrušení uzavírky. Za rozhodnutím si město stojí i po tvrzení spolku Živé hranické náměstí, podle něhož postupovala radnice protiprávně. Podle měření městské police, se počet aut, která vjíždí na náměstí, snížil po uzavírce denně o více než tisíc vozidel. Spolek Živé hranické náměstí, který proti uzavření průjezdu centrem bojuje, zpochybnil proces samotného uzavření. Město spustilo zkušební provoz na základě části zákona o pozemních komunikacích, který umožňuje provádět takováto opatření v mimořádných situacích, jako jsou například živelné pohromy či dopravní nehody. K ničemu takovému ale podle spolku nedošlo.

Hranické Charitě zazpívala k výročí Anna K.

Skvělá atmosféra vládla ve čtvrtek 22. srpna v areálu Staré střelnice, kde Charita Hranice slavila dvacet let svého působení. K výročí jim na benefičním koncertu zazpívala a popřála vše nejlepší jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček Anna K. a také místní ska úderka Gentlemen´s Club. Na nádvoří byly připravené aktivity pro děti i dospělé, například tvořivé dílničky Denního centra Archa nebo Nízkoprahového zařízení Fénix. S historií Charity se mohli zájemci seznámit také na výstavě v Galerii M+M.

Hefaiston přivítal kováře z celého světa

Vzduch sálající horkem z rozžhavených výhní, tep bucharu a řinčení kladiv. Umělečtí kováři, kteří dorazili na hrad Helfštýn na celosvětové setkání s názvem Hefaiston a zapojili se do živé tvorby, museli zhotovit exponát do dvou hodin. Celosvětové setkání uměleckých kovářů loni hostilo na čtyři sta osmdesát mistrů černého cechu z patnácti zemí světa. Kromě evropských zemí, jako jsou Itálie, Rakousko, Německo či Francie, přijeli i z těch vzdálenějších – Austrálie, Spojených států amerických nebo Izraele.

Září

7. mechanizovaná brigáda slavila čtvrtstoletí

Jednotka z Hranic si slavnostním nástupem na Masarykově náměstí připomněla pětadvacáté výročí od svého založení. Nástupu se zúčastnili vysocí armádní, političtí i církevní představitelé. „Připomínáme si nejen 25. výročí vzniku 7. mechanizované brigády Dukelské, ale také 75 let, které uplynuly od založení její přímé předchůdkyně, 3. československé samostatné brigády,“ připomněl velitel 7. mechanizované brigády Jiří David .Své kvality prokázali nejen v zahraničních operacích, ale také v rámci mezinárodních vojenských cvičení či při odklizení následků živelných pohrom v republice.

Povodí Moravy obnovilo malou vodní nádrž v Drahotuších

Zadržet vodu v krajině. To je hlavní úkol vodní nádrže Drahotuše na říčce Splavná u Hranic, jejíž obnovu dokončilo loni v září Povodí Moravy. Odtěžilo z ní 11,5 tisíce metrů krychlových sedimentů. Práce, které začaly v říjnu 2018, spočívaly v odtěžení sedimentů, které výrazně omezovaly původní retenční prostor vodního díla. Problematické bylo staré výpustné zařízení, které již neumožňovalo Povodí Moravy manipulovat spodní výpustí tak, aby bylo možné regulovat výšku hladiny podle potřeby. Na návodním líci hráze byla doplněna přitěžovací lavice a opevnění kamennou rovnaninou. V rámci technologických objektů byla namontována nová obslužná lávka

Zrekonstruovaná proluka u hranické Synagogy

Prostor proluky vedle hranické Synagogy v Janáčkově ulici byl dlouhá léta ostudou centra města. Vedení radnice se tak rozhodlo proluku upravit a vytvořit z něj důstojné pietní místo připomínající židovské oběti holokaustu z řad hranických občanů. Celkovou úpravu prostoru navrhl architekt Tomáš Kratochvíla, který stojí například i za podobou informačního centra v Teplicích nad Bečvou nebo loni zrekonstruované knihovny. O novou podobu proluky se pochopitelně významně zasloužila také výtvarnice Christine Habermann von Hoch, která vytvořila umělecké sedací prvky, odkazující k místní židovské komunitě.

Říjen

Zákaz zrušen! Průjezd centrem Hranic je opět povolený

Jiráskova ulice je opět zprůjezdněn. O zrušení uzavírky rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje s tím, že město nesplnilo zákonný postup. Zrušení uzavírky, kterou vedení hranické radnice zavedlo loni v dubnu, nařídil po přezkoumání věci Krajský úřad v Olomouci. „Pro zajištění zákonného stavu je nutné bezodkladně zrušit uzavírku ulice Jiráskovy do doby pravomocného rozhodnutí o její uzavírce,“ konstatoval zástupce vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu František Pěruška. Také Policie ČR ve své tiskové zprávě uvedla, že uzavírka byla od počátku protizákonná.

Divadlo Ventyl vstoupilo do nové sezony s novou komedií

Divadlo Ventyl je divákům známo více než šest let, během nichž uvedlo pět her a 165 představení zhlédlo téměř 20 tisíc diváků. Vstupenky na českou premiéru francouzské komedie Nový začátek se vyprodaly za týden. „Naší novou komedií cílíme především na ženy, komedie by mohla mít i podtitul romantická. Konzervativní diváky potěší, že oproti minulým hrám nebudou po jevišti pobíhat naháči a ani nebudou ponižovány tři milenky najednou,“ řekl se smíchem v rozhovoru pro Hranický týden šéf divadelního souboru Kamil Štroncer.

Kabelkový veletrh pomohl Kubíkovi z Potštátu

Jarečkovi z Přerova, který trpí mentální retardací, ale i předčasně narozenému Kubíčkovi z Potštátu a Aktivačnímu centru Jsme tady – těm všem pomohl loňský výtěžek Kabelkového veletrhu Přerovského a hranického deníku, který se uskutečnil v Galerii Přerov. Vybralo se na něm neuvěřitelných 51 984 korun. Každý z obdarovaných tak díky štědré pomoci všech, kteří se do Kabelkového veletrhu zapojili, získal rovných 17 328 korun.

Listopad

Do stávky učitelů se zapojily dvě školy

Stávka učitelů se v Hranicích se promítla do výuky pouze na dvou středních školách. Uzavřené zůstalo zdejší gymnázium a Střední zdravotnická škola. Zbytek škol se do stávky aktivně nezapojilo Střední lesnická škola stávku sice podporovala, ale kvůli složité logistice není možné školu uzavřít. „To Střední zdravotnická škola se do stávky zapojí aktivně. „Učitelský sbor SZŠ Hranice na svém dnešním mimořádném jednání jednomyslně rozhodl, že naše škola se na podporu požadavků odborového svazu k jednodenní stávce připojí. Znamená to tedy, že tento den nebude probíhat vyučování a škola bude pro žáky uzavřena,“ vyjádřil se jednoznačně celý učitelský sbor.

Jaroslava Černá vydala tři nové romány

Hranická spisovatelka Jaroslava Černá si v roce 2019 připsala na své konto ke svým čtyřiadvaceti románům další tři. Dva ze současnosti, jejímž námětem byly skutečné události, Dům v podhradí a Neplakej, vrátím se pro tebe, a také jeden historický Valdštejn. V něm spisovatelka opět musela studovat nejen životopis hlavního hrdiny, ale také složité historické události. „Nadšeně jsem do knihy vložila i kousek historie třicetileté války v Hranicích,“ uvedla Jaroslava Černá. Předlohou dvou románů ze současnosti byly hranické spisovatelce skutečné příběhy lisí z regionu. „Protože je manželská dvojice na Hranicku dost známá, změnila jsem jména, místo děje, zaměstnání, ponechala ten neuvěřitelný příběh setkání otce s dcerou a krutý životní zvrat,“ prozradila Jaroslava Černá.

Hranice ocenily čtveřici osobností

Již počtrnácté udělila hranická radnice významným osobnostem Cenu města. Ocenění si za rok 2019 převzali hned čtyři laureáti. Sbormistryně Markéta Lásková, ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich, vedoucí Klubu seniorů Dagmar Strnadová a trenér cyklistiky Jaroslav Bartoš. Pod vedením Markéty Láskové se z Cantabile v průběhu let stalo široce vyhledávané pěvecké těleso, které pravidelně dosahuje skvělých úspěchů na soutěžích doma i v zahraničí. Dlouhodobě vynikajících výsledků v oblasti práce se seniory dosahuje už mnoho let vedoucí a spolutakladatelka Klubu seniorů Hranice, Dagmar Strnadová. Klub, který momentálně organizuje rozmanité aktivity pro 570 členů, vede již patnáct let. Téměř třicet let působí Eduard Sohlich jako ředitel hranické nemocnice. Významně se tak podílel na porevolučním rozvoji a modernizaci zdejšího zdravotnického zařízení, které zabezpečuje spádovou oblast pro zhruba šedesát tisíc pacientů. Jaroslav Bartoš je dlouholetým členem TJ Sigma Hranice, předseda cyklistického oddílu, trenér a mechanik. Cyklistice zasvětil celý svůj život a své zkušenosti předává mladším generacím, pro které se snaží zajišťovat ty nejlepší podmínky v tréninku i při závodech po celé republice.

Prosinec

Hranice spustily facebookové stránky

Na začátku prosince spustilo Město Hranice oficiální facebookový profil. Radnice jeho prostřednictvím informuje občany o aktuálním dění ve městě. „Facebookové stránky města by měly informovat občany o tom, na čem radnice pracuje, co se ve městě plánuje nebo jaké novinky lidi čekají. Také samozřejmě o bezprostředních aktualitách jako jsou například nejrůznější práce ve městě nebo třeba krátkodobé uzavírky,“ uvedl na začátku měsíce starosta Hranic Jiří Kudláček.

Hranice zpívaly koledy s celým Českem

Náměstím v Hranicích se ve středu 11. prosince 2019 v 18 hodin rozezněly koledy. Již pátým rokem se zde konala tradiční celorepubliková akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy. Možnost hromadně si zazpívat nejznámější koledy a naladit se tak na blížící se svátky využilo opět několik stovek lidí. Hlavní pěveckou silou akce Česko zpívá koledy v Hranicích byl letos Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Petry Šeinerové, který udával správné tóny z pódia. Do zpěvu pod pódiem se pak zapojilo celé náměstí. Vedle veselé předvánoční nálady provázela letošní ročník také smutná připomínka úterních tragických událostí, ke kterým došlo v ostravské Fakultní nemocnici. Památku obětí střelby tak ještě před začátkem celé akce uctilo zaplněné náměstí symbolickou minutou ticha.

Město bude hospodařit s rozpočtem 380 milionů korun

Prosincové jednání hranického zastupitelstva přineslo schválení městského rozpočtu pro rok 2020. Letos by tak měla radnice hospodařit s částkou 380 milionů korun. Na investice je v tuto chvíli vyčleněno 73,5 milionu korun.

„Příjmy města jsou naplánovány na 379 milionů korun, provozní výdaje na 305,5 milionů korun. Na investice tak nyní zbývá 73,5 milionu,“ vyčíslil mluvčí města Hranice Petr Bakovský. O využití 60 milionů z této částky už zastupitelé rozhodli. Konkrétní investice za zbývajících 13,5 miliónů korun bude zastupitelstvo řešit na únorovém zasedání. Investiční prostředky se však do té doby pravděpodobně ještě navýší.