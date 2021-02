Domeček připravil jarní prázdninovou hru Po stopách středověku.

Vícedenní soutěž je určená také pro rodiny s dětmi.

Stačí se přihlásit na e-mail ddm.hlavica@hranet.cz, a to do středy 24. února. Do přihlašovacího e-mailu uveďte jméno a věk.

„Pro ty, kteří se nebojí nového dobrodružství a chtějí něco vyhrát, pedagogové nachystali vícedenní prázdninovou hru pro rodiny s dětmi. Hlavní cenou je pak letní příměstský tábor pro děti od 7 do 11 let dle výběru zdarma a další hezké ceny,“ informovala ředitelka hranického Domečku Blanka Šturalová.