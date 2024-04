V Hranicích začala unikátní výstava. Nese název Hranice poznání a poodhaluje tajemství spojené s místní raritou - nejhlubší zatopenou propastí na světě. Expozice prezentuje výsledky původního výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně.

Hranická propast na jaře 2023 | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí nejen v Česku, ale i na světě. Jedná se o jednu z mála neprozkoumaných lokalit v Evropě a podle některých teorií může mít hloubku až 40 kilometrů. Už léta proto přitahuje nejen turisty ale také potápěče a vědce. Ti z Mendelovy univerzity ji zkoumali v letech 2021 až 2024.

„Hranický kras je fenoménem, který navzdory dlouholetému vědeckému zájmu a výzkumu stále překvapuje svou složitostí propojení povrchových a podzemních vod. Název výstavy odkazuje na výzkum jako nekončící proces, kdy z každého objevu vyvstávají další nové otázky,“ nastínil vedoucí střediska muzea a galerie v Hranicích Marek Suchánek.

Hranice zavzpomínají na významnou rodačku. Hold jí vzdají hudebním festivalem

Expozice má srozumitelnou a názornou formou seznámit veřejnost s výsledky výzkumu. „Výstava je strukturována do šesti kapitol, které reflektují různé aspekty Hranického krasu jako je geologie, hydrologie, pedologie, speleologie, sociologie a krajina,“ vyjmenoval Marek Suchánek.

Každá kapitola nabízí hlubší vhled do vztahu mezi přírodními vědami a společenskými disciplínami, které se prolínají v životním prostředí člověka. „Kromě textových informací jsou k dispozici i animované projekce geologického vývoje a vývoje krajiny, fyzický model Hranické propasti, badatelský koutek a výstava prací žáků základních a uměleckých škol v Hranicích, Černotíně a Ústí,“ doplnil k expozici vedoucí střediska muzea a galerie v Hranicích.

V Hranicích vystavuje uznávaný fotograf. Cenu získal za snímek bezdomovkyně

Výstava Hranice poznání je veřejnosti přístupná až do 11. srpna ve velkém sále Staré radnice v Hranicích kromě pondělí každý den od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, v neděli pak do 17 hodin. (mrs)