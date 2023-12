/VIDEO, FOTOGALERIE/ O prvním prosincovém víkendu začala v Jeseníkách zimní sezona. Alespoň částečně otevřela první lyžařská střediska, do terénu mohli díky dostatku přírodního sněhu vyrazit také běžkaři. Tak brzký nástup zimy provozovatelé za řadu let nepamatují.

Zahájení zimní sezony 2023/2024 v Jeseníkách. | Video: Petr Krňávek

Prvního prosince spustila první lanovou dráhu Ski Arena v Karlově pod Pradědem, provoz zahájil i areál na Paprsku a v Branné. V sobotu odstartoval zimní sezonu resort Dolní Morava.

„Začínáme úplně stejně jako loni, posun je o den,“ konstatoval provozovatel lyžařského areálu v Branné Rostislav Procházka.

Na horách panuje už od konce listopadu mrazivé počasí se sněhovými srážkami. To je v posledních letech výjimečné. „Nepamatuji, kdy to naposledy bylo tak fajn. Se sněhem i s mrazem, se stabilním počasím. Že nám do toho nevcházely deště, teplé období, dalo se zasněžovat třeba osm dní, aniž bychom se báli, že nám to roztaje,“ dodal Rostislav Procházka.

Dostatek přírodního sněhu umožnil vyrazit do stop běžkařům. Například v okolí Paprsku rolbaři projeli už v týdnu všechny okruhy na české i polské straně hranice o celkové délce bezmála osmdesát kilometrů.

„Aktuálně máme na svahu nasněženo sto centimetrů, na okruzích pro běžkaře leží zhruba čtyřicet centimetrů sněhu. Stopy máme aktuálně všechny nachystané a každý den je ještě ladíme a upravujeme,“ uvedl Štěpán Vrána z Horského areálu Paprsek.

Neděle slibuje výletníkům lepší počasí. Intenzivní sněžení by mělo ustávat, zklidňovat by se měl i vítr. Zimní počasí má na horách panovat i celý příští týden.