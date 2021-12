V sobotu o půl deváté se rozjedou oba úseky lanové dráhy mezi Ramzovou a Šerákem. Lyžovat se však bude jen v horní části.

„Přes noc tu odtálo velké množství sněhu. Lyžovat budou lidé moci z Mračné na Čerňavu, tento úsek bude i upravený. Ve spodním úseku by to nedopadlo dobře, odřeli by si lyže,“ řekla Karla Treu z lyžařského střediska na Ramzové.

Ve stejný čas spustí jeden ze svých vleků také středisko v Dolní Moravě. Konkrétně na nejvýše položené sjezdovce vedoucí na horu Slamník.

Investice do osvětlení i zasněžování

Resort v poslední době masivně investuje, jen před letošní zimní sezonou vložil do novinek zhruba padesát milionů korun. Osvětlená je více než půlkilometrová sjezdovka Kamila, která vede od hotelu Vista zhruba do poloviny kopce. Velká část investic šla rovněž do zasněžování.

„Sněžná děla dokáží během krátké doby efektivně zasněžit celý areál a poskytnout tak sněhovou pokrývku na sjezdovkách,“ zmínil marketingový manažer resortu Tomáš Drápal.

Mezi prvními spuštěnými areály naopak letos nebude ten v Branné. „Nestíháme. Začali jsme předělávat zasněžování, měnili jsme staré roury a nechytili jsme začátek. Zasněžovat začneme až dnes. Možná bychom vlek pustili v neděli, kdyby to dobře šlo, ale to je ještě daleko,“ řekl majitel firmy Proskil Rostislav Procházka.

Letos bez sázky

Po mnoha letech se letos s přáteli nevsadil o bednu sektu o termín spuštění vleků. „Letos jsme se poprvé nesázeli. Protože nás loni celkem naštvalo, jak s námi vykývali,“ vzpomenul minulou sezonu, kterou zhatily vládní koronavirové restrikce.

Vleky budou o prvním prosincovém víkendu stát i na Červenohorském sedle. „Pokud počasí vydrží, plánujeme omezený provoz příští víkend,“ řekl Martin Dubský z areálu na Červenohorském sedle.

V lednu nová lanovka

V letošním roce středisko dokončuje stavbu nové lanovky, která nahradila zastaralou dráhu na Velký Klínovec. Investice vyšla na více než třicet milionů korun.

„Je to odpojitelná čtyřsedačková lanovka Leitner s bublinou. Přináší větší komfort pro lyžaře, větší přepravní rychlost. Pohodlnější a bezpečnější je také nastupování a vystupování, jelikož je to odpojitelný systém. Předpokládáme, že bychom ji měli zprovoznit během ledna,“ doplnil Martin Dubský.