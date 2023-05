Do státní kasy by podle propočtů přitekly čtyři miliardy korun navíc. Je na čase opět zavést tento „bič na simulanty“, jak o tomto nástroji hovoří jeho stoupenci? Jaké byly zkušenosti v době, kdy v Česku platil? Na to jsme se zeptali Jarmily Ševčíkové, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé v Olomouckém kraji.

Paní doktorko, je to podle vás dobrý nápad? Myslím, ze zdravotního hlediska.

Popravdě, je to dost jedno. Nemá to vliv na zdravotní stav obyvatel. Nezaznamenala jsem, že by se kvůli karenční době, když jsme ji v Česku měli, situace nějak zhoršila.

Ve zkratce se o karenční době mluví jako o „biči na simulanty“? Máte zkušenosti z vaší praxe, že hodně lidí se takzvaně hodí marod a zneužívá stávající systém?

Masivně se to určitě nezneužívá, ale takové typy se najdou. A co máme odpozorováno, tak se to děje před Vánocemi, před velkými svátky nebo když je prodloužený víkend. V této době se i jednodenní neschopnosti skutečně objevují. Když si lidé potřebují uklidit, nakoupit nebo plánují vícedenní výlet…