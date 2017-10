Jsme tak trochu železniční národ, říká fotograf Miroslav Volek

Výstavy s názvem Plnou parou vpřed! a také Vlaky na fotkách byly zahájeny v úterý 17. října v Gotickém sále Staré radnice. K vidění jsou zajímavé modely vlaků i krajiny nebo podařené fotografie vlaků. Právě s autorem fotek Miroslavem Volkem z Hranic jsme si popovídali.

Jak jste se k fotografování dostal? A proč zrovna železniční tématika?

Pracuji na železnici v oboru traťového hospodářství. Náplní mé práce je především správa, údržba kolejí a obecně problematika železniční infrastruktury. Fotografování jsem se začal věnovat později, protože nejsem typ člověka, který by často fotografoval. Není to tak, že když jdu někam na výlet, třeba na hory, tak bych si vzal automaticky fotoaparát s sebou. Prvotně mě k focení dotáhlo to, že jsem chtěl zachytit traťově pracovníky při práci. Zachycení práce lidí a strojů mě baví nejvíce.



Vystavené máte i fotky ze zahraničí. Jel jste tam hlavně kvůli focení, nebo na dovolenou? A jsou železnice v jiných zemích srovnatelné s našimi?

Návštěva Švýcarska a Ameriky byla pouze za účelem focení železniční tématiky. Železnici nelze takto přímo srovnávat, v USA a Kanadě je přístup hodně odlišný. Hustota železniční sítě v České republice je největší v Evropě, můžeme říci, že jsme tak trochu železniční národ. Švýcarsko je určitý ideál. Mají tam více spojů, moderní vlaky, integrovaný dopravní systém mají na sebe navzájem v podstatě dokonale navázaný. V Americe je to zase úplný opak, protože se to tam řídí prvotně financemi, efektivitou. Převládá tam výhradně nákladní doprava na velké vzdálenosti.



Pohybujete se hodně u kolejí, zažil jste tedy i nějaké nebezpečné situace? U železnice to může být občas ošemetné.

Pracuji na železnici a součástí mé práce je například i provádění kontrolních jízd na strojích, takže se setkávám i se strojvedoucími při jejich práci. Vnímám to tak i z druhé strany, jak strojvedoucí vnímají neukázněné lidi v kolejišti a v blízkosti kolejí. Z tohoto důvodu se snažím v blízkosti kolejí chovat bezpečně a pohybovat se spíše dále od nich. V práci se pohybuju v kolejišti často, takže jsem absolvoval předmětné zkoušky.



Jak dlouho trvá samotná příprava na fotografii a její úprava v počítači? Zabere to hodně času?

Pokud jede člověk na místo, kde bude poprvé, tak ta příprava je důležitá a dlouhodobá. Pokud fotím v České republice, třeba Jezernický viadukt nebo Hranický viadukt, tak vím, že se můžu na místo vrátit opakovaně v létě, na podzim, podle polohy slunce, v noci a můžu tak zopakovat focení, než bude výsledek dle mých představ. Když jedu do zahraničí, tak je příprava o to větší a zabere třeba 60 procent času, focení pak okolo 20 procent a následná úprava fotek v počítači zbylou část. Nelze vyfotit hotovou fotku, úprava v počítači je nezbytná.