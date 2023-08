Do České republiky přijela Nelia Yavir se synem v březnu loňského roku, krátce poté, co na Ukrajině začala válka. Brzy si tady našla zaměstnání v továrně. Po večerech a ve volném čase pracovala jako kadeřnice a ještě docházela na kurzy českého jazyka. Loni nastoupila do salonu v Olomouci.

„Vyřídila jsem si živnostenský list a pracuji takzvaně sama na sebe. Na Ukrajině jsem absolvovala kadeřnický kurz a speciální kurzy pletení copánků. Ty jsou teď hodně oblíbené. Na letní měsíce i dovolenou je to ten nejlepší účes. Copánky není potřeba česat ani foukat, stačí je jednou týdně umýt a přitom jsou pořád krásné,“ popsala kadeřnice.

Do olomoucké provozovny přijímá zákaznice vždy tři týdny v měsíci, další týden v měsíci pracuje v Lošticích, kde zatím bydlí.