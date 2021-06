„Když jsme se ženou viděli rozsah katastrofy na Hodonínsku, hodně nás to zasáhlo. Cítíme s těmi lidmi a chceme jim pomoci,“ svěřil se Tomáš Zela z kadeřnického studia, které „parkuje“ ve Lhotě u Lipníku nad Bečvou.

„Lidé chodí, výtěžek nějaký bude. Pošleme peníze na nás, za studio. I nějakou materiální pomoc, podle aktuální potřeby v zasažených obcích,“ dodal sympaťák.

Na farmě ve Štětovicích v neděli odpoledne zastavil salon na kolečkách hned vedle kravína. Lidé se jen hrnuli. Řada z nich hlavně ze zvědavosti.

„Sympatický počin. Taky jsme včera poslali peníze,“ komentoval pomoc lidem na jihovýchodní Moravě zhruba čtyřicátník.

„Originální nápad, to jejich kadeřnictví. Uvnitř to vypadá jako v opravdovém salonu,“ nakukoval muž do útrob skříňové Avie, která během odpoledne budila pozornost všech kolemjdoucích.

Nápad vybudovat pojízdnou provozovnu, která bude jezdit za zákazníky s přerostlými vlasy, vznikl podle majitele zcela spontánně na rodinné večeři.

„Byla to jen taková sranda. Druhý den mi to ale nedalo. Zašel jsem jen na úřad, jestli něco takového jezdí po Česku. Když jsem se dozvěděl, že ne, rozhodl jsem se to zkusit,“ vzpomínal Tomáše Zela.

Od jednoho včelaře koupil starou Avii a v srpnu 2019 se pustil do přestavby.

„Tři měsíce jsme na tom dělali. Vloni v březnu jsme chtěli vyjet, ale přišla korona. O tři měsíce později jsme měli premiéru. Chvíli jsme jezdili, pak nás zavřeli, zase jsme jezdili a opět stáli. Podle toho, jak rozhodovala vláda,“ popisoval drsné začátky.

Přes týden stojí originální kadeřnické studio zaparkované u rodinného domu ve Lhotě, kde jeho služeb využívají hlavně místní.

„O víkendech vyrážíme. První a druhý víkend v měsíci do okolních vesnic a třetí a čtvrtý se vydáváme dál do světa, třeba na festival nebo na oblíbenou farmičku do Štětovic,“ usmíval se Zela.

Lidé si podle něj běžně objednávají pojízdné kadeřnictví ze Lhoty až domů před rodinný dům, kde pak kadeřnice postupně upraví hlavy i několika generacím.

„Máme vlastní generátor, vozíme si vodu, odvážíme odpad. Můžeme fungovat zcela nezávisle prakticky kdekoliv,“ dodal Zela, jenž je profesí nábytkář a řidič.

Nůžky, fén či žehličku bere do ruky jeho manželka, vyučená kadeřnice, která je nyní na rodičovské dovolené.

„Je to pro nás spíše zábava. Těší nás, že se nápad ujal a klientela se krásně rozrůstá. Už máme představu, jak dál studio rozvíjet. Dokonce investory, kteří nám věří a jsou plánem nadšeni,“ naznačil Tomáš Zela.