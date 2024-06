Hodně výživnou dávku skvělých akcí, festivalů a slavností servíruje tento víkend v Olomouckém kraji. Vyberte si z našich tipů.

Olomoucko

Olomouc (o)žije

KDY: sobota 22. června

KDE: olomoucké ulice a náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník obřího festivalu v olomouckých ulicích zve na to, čím si ho místní desítky umělců rozehrají město a své si najdou milovníci všech žánrů. Celý rozpis kapel, časů a míst, kde se bude hrát, zpívat a tančit, najdou zájemci na webu olomouczije.cz. Více čtěte ZDE:

Olomouc (o)žijeZdroj: Petr Pelíšek

ROCK in Olomouc

KDY: sobota 22. června od 14 hodin

KDE: Korunní pevnůstka

ZA KOLIK: 990 korun

PROČ JÍT: Série jednodenních festivalů Rock in Town v roce 2024 opět zavítá do Olomouce. Užijte si dny nabité rockovou muzikou v podání předních českých a slovenských kapel. Vystoupí kapely Argema, Panoptiko, Horkýže slíže, Harlej a Tublatanka.

Horkýže SlížeZdroj: Horkýže Slíže

Super Ride Car Fest

KDY: sobota 22. června od 14 do 18 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: 990 korun

PROČ JÍT: Největší sraz supersportů a luxusních vozů na Moravě. Výstava sportovních, supersportovních a luxusních vozů, obrněné vozy ze šternberského závodu Excalibur Army, offroadové a závodní buggy. Těšit se můžete i na projížďky v supersportovních vozech. Zajištěný bude také bohatý doprovodný program pro děti.

Uničovský slunovrat

KDY: sobota 22. června od 15.00 do 21.30

KDE: městský park Uničov

PROČ PŘIJÍT: Oslava slunovratu oživí dávné zvyky starých Keltů, Germánů, Slovanů a Římanů. Těšit se můžete na hry pro děti, střelbu z luku, interaktivní liteckou dílnu, ukázky kovářského, sedlářské a brašnářského řemesla, výrobu zbraní z pazourku, ukázky loveckých a bojových dovedností, možnost opékání špekáčků a spoustu dalšího.

PROSTĚJOVSKO

Zahájení sezony v Biotopu Laškov

KDY: pátek 21. června, od 13 hodin

KDE: Biotop Laškov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přírodní koupací biotop v Laškově zahajuje novou sezonu se vší parádou. V pátek bude celý areál otevřen pro návštěvníky zdarma. Útulné koupaliště v obci na rozhraní Olomoucka a Prostějovska nabízí osvěžení ve vodě i bohaté občerstvení.

Koupací biotop v LaškověZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Country Pohodlí

KDY: sobota 22. června, od 13 hodin

KDE:Usedlost na Pohodlí

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Kapela Taverna zve na 2. ročník country festivalu uprostřed lesů na Usedlosti na Pohodlí. Představí se známé kapely jako Arrest, Prolom, Ashena nebo Tavrena a další. Bohaté občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Možnost přespání ve vlastním stanu je v ceně vstupenky, stejně tak i parkování.

Vinné slavnosti na zámku Plumlov

KDY: sobota 22. června, od 13 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 170 korun

PROČ PŘIJÍT: Vinné slavnosti pořádané na krásném historickém nádvoří zámku Plumlov. Celkem bude svá vína prezentovat 17 vinařství. Na návštěvníky čeká přímá ochutnávka vín, nahlédnutí do historie vinařství a bohatý doprovodný program. K dobré chuti bude hrát živá hudba, losovat se bude i tombola.

Výročí 90. let fotbalu v Tištíně

KDY: sobota 22. června, od 14.30 hodin

KDE: Fotbalový areál v Tištíně

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Velká oslava jednoho z nejtradičnějších regionálních fotbalových klubů. Proslulé hřiště v Tištíně, si pamatují generace hráčů nejen z Prostějovska. Hrát ve druhém poločase do kopce, se už ale pár let nemusí. Rekonstruovaný areál zve na oslavy 90tin místního fotbalu. V odpoledním programu se utakjí týmy Tištína a Nezamyslic, dále domácí veteráni proti výběru okresu Prostějov a svůj um předvedou i borci 60+, kteří budou kopat penalty. Bohaté občerstvení zajištěno.

Hodová zábava

KDY: sobota 22. června, od 20 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Určice

ZA KOLIK: 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Sobotní hodový večer v Určicích rozproudí taneční zábava se skupinou Kontakt. Na místním fotbalovém hřiště odstartuje hudební show ve 20 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno.

Tradiční hodová zábaZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Pohádkový les

KDY: sobota 22. června, od 14 hodin

KDE: hřiště za hasičárnou, Myslejovice

ZA KOLIK: 50 korun pohádková kartička

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populární akce Pohádkový les, se uskuteční v sobotu v Myslejovicích. Čtyřkilometrová trasa lesem plným pohádkových bytostí je vhodná i pro kočárky. V areálu skákací hrad, trampolíny a soutěže. Občerstvení zajištěno.

Zahradní slavnost

KDY: sobota 22. června, od 9 hodin

KDE: areál sokolovny Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní slavnost v areálu sokolovny v Čelechovicích na Hané nabídne zábavu, sportovní soutěže i hudbu. Již 21. ročník oblíbené akce zahájí sousedská snídaně s posezením u kávy a buchet. K tomu zahraje dechovka. Před polednem se bude závodit v dětském duatlonu a dospělí si to rozdají na 2,5 kilometru v běhu. Odpolední program zahájí ve 14 hodin moderátorka Martina Qweetko Procházková, předvede se umělecký kovář a žhnout bude i pec na pečení chleba. Večerní program obstará kapela Roky Přerov. Symbolem letošní slavnosti je fialová barva. Přijďte všichni ve fialovém.

Přerovsko a Hranicko

Extrémní překážkový závod Geroy

KDY: sobota 22. června

KDE: start od Sportovní haly SK START (U Tenisu 16)

ZA KOLIK: diváci zdarma, startovné na místě dospělí 1000 korun, děti 500 korun.9

PROČ PŘIJÍT: Extrémní překážkový závod. Účastníci si budou muset poradit s blátem i vodou. Čekáje plazením pod ostnatým drátem, překonávání vysokých i nízkých překážek, ručkování, šplh či brodění špinavou vodou. Trasa je dlouhá přes 6 kilometrů. Povede mimo jiné okolo laguny, parku Michalov či městského rybníka. První účastníci se vydají na trať v 11 hodin. Dětský závod vypukne ve 12.30.

King and Queen of Winter Geroy Sprint 2024 v Přerově. Extrémní překážkový závod OCR na krátké trati.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Kokorské gulášfest

KDY: sobota 22. června od 9 hodin

KDE: staré hřiště Kokory

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Desátý ročník tradiční akce. Součástí je soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Vystoupí Voxel & spol., Šediváci, Korki, Ela a Tom a Hox. Pro děti je připravena pohádková stezka s úkoly a další atrakce.

Auto - Moto - Veteránburza

KDY: sobota 22. června od 6.00 do 13.00

KDE: letiště v Drahotuších

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dovezte vše, co vám překáží v garáži, stodole. Na stavu nezáleží. Vše, týkající se motorismu - auto, moto, díly, součástky, příslušenství, literatury, sběratelských předmětů, zemědělské techniky a jiné. Občerstvení zajištěno.

Dopamine Festival

KDY: sobota 22. června od 16 hodin

KDE: areál přerovského Výstaviště

ZA KOLIK: základní vstupenka 449 korun

PROČ PŘIJÍT: První ročník hudebního festivalu pro mladé, které baví hudební žánr rap. Šest živých vystoupení (Rapper Hard Rico, Grey256, Rohony, DJ LuckyBoy, DJs DZETY a Yannick, DJs Dory a Dejwwwik). Součástí bude ohnivá a kouřová show, světelné efekty či ukázky driftování.

Cyklovýlet za vlhami a břehulemi

KDY: sobota 22. června od 9 hodin

KDE: odjezd od budovy ORNIS Přerov

ZA KOLIK: 40 korun

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se na cyklovýlet za vlhami a břehulemi, které hnízdí nedaleko Oseka nad Bečvou. Sraz účastníků je v 9.00 u Ornitologické stanice v Přerově. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Promenádní koncert

KDY: neděle 23. června od 15 hodin

KDE: Michalov, prostranství u hudebního altánu

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční promenádní koncert v parku Michalov. Tentokrát návštěvníci uslyší koncerty kapel Korki a Šediváci.

Festival Dračích lodí

KDY: sobota 22. června od 10 hodin

KDE: loděnice Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 14. ročník závodu dračích lodí. Těšit se můžete na den plný sportovní atmosféry a souboj těch nejlepších týmu složených z firemních hranických posádek a posádek v kategorii. Na místě budou k dispozici stánky s občerstvením, večer zahraje kapela Gradace.

Židovské Hranice

KDY: sobota 22. června od 14 hodin

KDE: sraz účastníků je u Turistického informačního centra

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Pro zájemce o židovskou historii jsou připraveny komentované prohlídky po historickém jádru města. Součástí prohlídkové trasy je někdejší židovské ghetto, synagoga, proluka u synagogy s instalací od umělecké kovářky Christine Habermann von Hoch. V rámci návštěvy hranické synagogy budou účastníci seznámeni s dějinami hranické židovské obce a také se dozvědí, jakou roli hrála synagoga v životě Židů. Délka prohlídky je naplánována na 90 minut. Provázet bude JUDr. Petr Schlesinger. Kapacita jedné prohlídky je 35 osob, vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru na zámku nebo na místě.

Synagoga v Hranicích.Zdroj: Deník/Liba Mátlová

Letní kino Hranice

KDY: pátek 21. června, sobota 22. června od 21 hodin

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: Garfield ve filmu 140 korun, Motorkáři 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V pátek 21. června se návštěvníci kina mohou těšit na film Garfield ve filmu.Světoznámý kocour Garfield, který nesnáší pondělky, miluje lasagne a nejraději by jen spal, se vydává objevovat venkovní dobrodružství. Po návratu jeho dlouho pohřešovaného otce Vica se Garfieldovi převrátí život naruby. V sobotu je na programu americký kriminální film Motorkáři.

Šumpersko a Jesenicko

Zábřežské Hvězdy na hradě: přijede Doga

KDY: pátek 21. června od 19 hodin

KDE: hradní nádvoří, Masarykovo náměstí, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 390 Kč, v den akce 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kultovní hardrocková čtveřice Doga zahraje poprvé v Zábřehu! Své fanoušky pohltí nekompromisní rockovou palbou a smrští hitů, kterých má za svou více než pětatřicetiletou kariéru na kontě nespočet. Nespoutaná rocková energie, ostré kytarové riffy a k tomu výpravná scéna plná originálních efektů! Kapela je pověstná svou vstřícností k fanouškům, a tak nebude chybět ani oblíbená autogramiáda a focení. Můžete se těšit i na bohaté občerstvení.

koncert kapely DogaZdroj: Deník/Jiří Kordovaník

Výstava: Putování Egona Morgensterna aneb od čerta ke Stalinovi

KDY: pátek 21. června od 18 hodin

KDE: Synagoga Loštice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zahájení výstavy Putování Egona Morgensterna aneb od čerta ke Stalinovi se koná v pátek od 18 hod. v loštické synagoze. Vernisáž výstavy bude obohacena hudebním vystoupením dětského pěveckého sboru Větrník. Během vernisáže spolek Respekt a tolerance krátkou prezentací připomene své dvacáté narozeniny.

Lotrando a Zubejda v jesenickém divadle

KDY: sobota 22. června od 18 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Premiéra představení pohádky Lotrando a Zubejda pro děti i dospělé Bezručových ochotníků - ochotnického spolku, který vznikl při Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. Přijďte je podpořit.

Sobotín ožije slavnostmi

KDY: sobota 22. června od 13 hodin

KDE: Areál U Pařeza, Sobotín

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte již tuto sobotu na Sobotínské slavnosti. O zábavu se postarají se svým vystoupením ZŠ Sobotín, MŠ Beruška. Dále vystoupí kapely Martyho BANDA, Lucie revival, Michal David revival a na konec vystoupí i DJ Basster. Můžete se těšit na spoustu atrakcí pro děti, jako jsou skákací hrad, malování na obličej, heliové balonky. Na děti čekají i postavičky Mickey Mouse a Minnie nebo Šmoulové. Dále se můžete těšit na bohaté občerstvení, různé druhy piva, míchané drinky, kýtu na grilu, různé speciality z udírny a mnohem více.

Fingers Up

KDY: pátek 21. června od 16:30 hod., sobota 22. června od 13 hod.

KDE: Morava Camp, Mohelnice

ZA KOLIK: jednodenní na místě: pátek 800 Kč, sobota 900 Kč, celofestivalová na místě: 1250 Kč, sleva na ISIC 20%, do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník moravského hudebního festivalu Fingers Up. Na akci letos vystoupí Tata Bojs, Tomáš Klus, Vypsaná Fixa, Sto zvířat, Vesna, Eddie Stoilow, Ventolin a mnoho dalších. Těšit se můžete i na spoustu gastronomických zážitků ve food zóně. Více čtěte ZDE:

