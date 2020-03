Kdy: v pátek 6. března od 16 hodin

Kde: Ornitologická stanice, Přerov

Za kolik: 380 korun

Proč přijít: Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou zaměřená na výrobu ptáčka v kleci s keramickým dnem

Mamut Cup 2020

Kdy: sobota 7. března od 9.30 hodin

Kde: Sokolovna, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Rope skippingová soutěž, jejíž součástí jsou rychlostní a freestylové disciplíny jednotlivců, soutěže se budou účastnit skokané z ČR a SR.

Přerovský ples

Kdy: v sobotu 7. března od 19 hodin

Kde: Městský dům, Přerov

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Na plese vystoupí Monika Absolonová, Eva Perkausová, O5 a Radeček a mnoho dalších, občerstvení formou rautu, zážitkový fotokoutek

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás

Kdy: od pátku 6. března do neděle 8. března do 17 hodin

Kde: Zámek, Přerov

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Rap Night vol. 3

Kdy: pátek 6. března od 22 hodin

Kde: City Club, Hranice

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Další noc plná rapu, vystoupí pražský rapper Smack One, který je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za nejlepší rap album a krom četných úspěchů na domácím poli má za sebou live session v legendárním britském radiu BBC 1Xtra, stejně jako několik dalších performancí v Británii. Jako support na této události vystoupí hranický talent, raper MONGREL. O hudbu na afterpárty se postárá DJ z Valašského mezíříčí DJ WASHELLL

Expediční kamera 2020

Kdy: pátek 6. března od 18 a 20 hodin

Kde: Zámecký klub, Hranice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Největší cestovatelská a outdoorová akce, shlédnete nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.

V prvním bloku od 18 hodin budou představeny filmy: Tieň Jaguara a Boy Nomad. V druhém bloku od 20 hodin se můžete těšit na: Surf Cuba, Sary Jaz a B7 – 95 kilometrů, které ti změní život.

Splash party

Kdy: sobota 7. března od 11 hodin.

Kde: Skiareál Potštát

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na jízdu přes sněhový bazén s vodou, soutěže a dobroty z udírny.

Skákavá princezna

Kdy: neděle od 14 a 16 hodin

Kde: Loutkové divadlo, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádka pro děti v podání přerovského loutkového divadla Kašpárek

Sokolské šibřinky

Kdy: sobota 7. března od 20 hodin

Kde: Kulturní dům, Horní Moštěnice

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Tradiční akce pro dospělé se zábavným programem a tombolou, hraje skupina Esmeralda