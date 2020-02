Kdy: pátek od 18.30 hodin

Kde: Divadlo Stará střelnice, Hranice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Divadelní představení Homér: Odyssea v rámci 8. ročníku přehlídky ochotnických divadelních spolků Pobečví 2020. Tentokrát se představí ochotnické divadlo Bodlák z Bernatic nad Odrou.

Sandra Pogodová: Hoď se do pogody

Kdy: sobota od 17 hodin.

Kde: Koncertní sál, Hranice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V Koncertním sále v Hranicích představí Sandra Pogodová se svým otcem, hercem a muzikantem Richardem Pogodou v nové zábavné talk show. Provedou nás večerem plným zábavných povídek a vzpomínek na slavné osobnosti, doplněného o skvělé písně a šansony české i světové hudby.

Po ukončení pořadu následuje prodej knihy Hoď se do pogody a autogramiáda.

Zabijačka na lyžích

Kdy: sobota, od 9 hodin

Kde: Skiareál Potštát

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den plný lyžování a zabijačkových dobrot.

Farní ples

Kdy: v sobotu od 19.30 hodin

Kde: Sokolovna, Hranice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letos se jedná již o dvacátý druhý ročník farního plesu. Těšit se můžete na zahájení plesu slavnostní polonézou, taneční vystoupení a bohatou tombolu. K tanci a poslechu bude hrát skupina Faťamorgána.

Border Collapse Party

Kdy: v sobotu od 20 hodin

Kde: Karnola, Hranice

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Pro technochtivé a samozřejmě i nezasvěcené zvědavce je tady další kolo Border Collapse! Tentokrát s DJem a producentem WZ (Harmless Youth Records) na vlnách dubstepu, grimu i techna.

Musica figuralis

Kdy: v pátek od 18 hodin

Kde: Mervartův sál Muzea Komenského, Přerov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert vážné hudby.

Sokolský ples

Kdy: pátek od 19.30 hodin

Kde: Sokolovna, Přerov

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Přijďte si zatančit a pobavit se na tradiční sokolský ples, tentokrát s tématem Láska je láska

Soulbluesjazzfunky

Kdy: sobota od 19.30 hodin

Kde: Base Camp, Přerov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte si užít večer plný soulu, blues a jazzu v podání hudebního dua Jana Marková & Stanislav Smoček.

Tradiční Hanácké bál

Kdy: sobota od 19.30 hodin

Kde: Sokolovna, Kojetín

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Na tradičním hanáckém bále vystoupí národopisné soubory z Kojetína a okolí, k tanci a poslechu zahraje Hanačka z Břestu, Hallo Band nebo cimbálová muzika Dubina

O princezně Solimánské

Kdy: neděle od 14 a 16 hodin

Kde: Loutkové divadlo, Přerov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pohádka pro děti

Jiří Vojzola - Fotografie

Kdy: od pátku do neděle do 17 hodin

Kde: Galerie města Přerova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Retrospektivní výstava přerovského fotografa k jeho nedožitým 70. narozeninám je prodloužena do 16. února, máte proto jedinečnou příležitost výstavu shlédnout