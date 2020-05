Sochu sv. Jana Nepomuckého, která stává na náměstí 8. května poblíž hotelu Cementář si restaurátoři odvezli předminulý víkend. Uplynulý víkend by pak sochu měl následoval také kříž na druhé straně silnice.

Socha Sv. Jana Nepomuckého na náměstí 8. května v Hranicích. | Foto: Petr Bakovský

„Socha sv. Jana Nepomuckého se nyní přestěhovala do restaurátorské dílny Františka Pavúčka v Lednici. Na své původní místo poblíž hotelu Cementář by se měla vrátit do konce září,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.