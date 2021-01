Kdo jiný, než odpůrci plánů budování mezinárodního vodního koridoru mohl doplnit značení řeky Odry v Ostravě takovýmto nápisem?

Odpůrci vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe projevili svůj názor u lávky v Ostravě. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Neobjevilo se to sice na naší straně řeky, ale přijde mi to poněkud nevhodné, dehonestuje to řádně zvoleného prezidenta s mandátem od občanů,“ uvedl Radim Smetana, starosta městské části Svinov. Narážel na skutečnost, že svérázný protest doplnila i zákazová dopravní značka s portrétem Miloše Zemana (kterou ale už někdo dal pryč).