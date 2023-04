VIDEO/ „Překvapení to pro mě bylo obrovské. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vůbec mne nenapadlo, že by si na mě vzpomněli a nominovali mě,“ reagovala na svoje úterní ocenění Učitel roku 2023 Olomouckého kraje pedagožka Jana Nováková ze Střední odborné školy Hranice, která je vůbec první učitelkou s tímto titulem ve škole.

Učitelka Jana Nováková z Hranic získala titul Učitel roku 2023 Olomouckého kraje | Video: Václav Vomáčka

Předávání cen a vyhlášení ankety Učitel roku Olomouckého kraje se koná tradičně na Den učitelů, který letos připadl na úterý 28. března.

Ocenění obdrželo celkem dvacet jedna kantorů. Odměny si převzali v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jana Nováková, která vyučuje na Střední odborné škole Hranice účetnictví a ekonomiku, při své výuce rozsáhle využívá takzvanou zážitkovou pedagogiku.

Žáci v jejích hodinách zakládají vlastní studentské firmy, vymýšlejí inovativní a konkurence schopné výrobky a služby a vedou vlastní účetnictví.

Velká a upřímná radost z ocenění zavládla také ve Střední odborné škole Hranice.

„Moc jsme přivítali, že ocenění získala naše kantorka. Už dlouho nebyl v rámci této ankety oceněn kantor ze soukromé školy, o to víc nás to potěšilo. Jana Nováková je velmi oblíbená učitelka, především mezi studenty. Je to pro nás velký úspěch,“ řekl ředitel Střední odborné školy Hranice Petr Flajšar.

Ocenění se už od roku 2011 předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.