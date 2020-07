Kapela se zpěvačkou Sašou Langošovou bohužel kvůli počasí odehrála jen půlku koncertu.

„Přestože jsme kvůli dešti stihli odehrát jen půlku setu, moc jsme si to užili. Hraní na domácí půdě je vždycky zážitek, Hranice forever,“ uvedla kapela na svém facebookovém profilu.

Další koncert se v Zámecké zahradě chystá na úterý 14. července. Návštěvníkům se představí rocková formace Dolls in The Factory. Kapela Dolls in The Factory vznikla v roce 2011 v sestavě Mirai Navrátil, Ondřej Pavelka, Martin Velička a Jan Adamus. V roce 2012 vydala EP Hurricane. Absolvovala k němu klubové turné a ke stejnojmenné písni natočila klip. Poté vyměnila bubeníka a se Šimonem Bílým u bicích objela další turné a mimo jiné předskakovala skupinám Tata Bojs, Support Lesbiens, MIG 21, Charlie Straight nebo The Prostitutes.

"Na jaře 2014 Dolls in The Factory předskakovali kapele Kryštof na jejím Inzerát Tour 2014. Také natočili klip ke zmiňované písni Believe. Spolu s kapelami Atmo music, Sto zvířat, Prague Conspiracy a Chinaski si Dolls in The Factory zahráli na pěti zastávkách putovního festivalu Back to school. Bezprostředně poté kapelu opustili zpěvák Mirai Navrátil a bubeník Šimon Bílý a založili sólový projekt Mirai," informovala o kapela Městská kulturní zařízení Hranice.

Martin Velička a Ondřej Pavelka s kapelou pokračují. Vyprodukovali dokument Jeden rok v ráji, ve kterém se rozloučili s původní sestavou a našli si nového bubeníka, Davida Janáčka, a zpěváka Vojtěcha Václava Švandu. Zapracovali na nových písních a v současnosti dokončuji materiál na novou desku.

Neděle 19. července bude Zámecká zahrada patřit vokální skupině X-tet z Jindřichova Hradce. Hlavní složkou repertoáru se původně staly černošské spirituály. Nyní má skupina v repertoáru kromě spirituálů také písně swingové, folkové a sem tam se objeví i nějaká popovka. Sami se řadí mezi „příbuzné žánry“ folku.

Koncerty začínají vždy v 18 hodin. V případě velmi špatného počasí proběhne vystoupení v Zámeckém klubu. Vstupné je zdarma.