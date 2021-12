„Problémy jsou velké, protože kormoráni útočí na násadovou rybu, která má do dvou kilogramů váhy a v příštím roce by měla být výběrová a tříkilová. Výpadek násadové ryby pocítíme především za rok za dva, protože všechno bude sežrané,“ vylíčila Marie Zahradníčková z Rybářství Tovačov.

Kromě kormoránů páchají velké škody také vydry. „Ty vletí pod led a rybu honí, takže je na jaro neodpočinutá, vystresovaná a potrhaná. Volavky zase berou hodně štiky,“ zmínila.

Ve vánoční nabídce na sádkách v Tovačově budou proto menší kapři, které si kupují zejména babičky nebo menší rodiny, chybět. Nejzachovalejší je kapr výběrový o váze kolem tří kilogramů - na velké šupináče si totiž kormoráni netroufnou.

„I z toho důvodu je letos jednotná cena - za kilo kapra bez rozdílu váhy lidé zaplatí 99 korun, zatímco dříve byla rozdílná cena pro menší a větší ryby. Senioři samozřejmě požadují menší ryby, bohužel ale není kde brát,“ dodala. Kilo amura zákazníci seženou za 116 korun a za tolstolobika zaplatí 55 korun.

Vánoční pstruh i sumec

V poslední době roste zájem i o netradiční sváteční menu - kilogram pstruha duhového přijde na 179 korun a pstruha lososovitého na 205 korun. Za kilo sumce zaplatíte 250 korun.

A kde budou letos šupináči z Rybářství Tovačov k dostání? Na sádkách v Tovačově je zájemci seženou od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin, prodej bude probíhat i na zlatou neděli od 8 do 11 hodin.

„Na Štědrý den budeme prodávat jako obvykle u Olympie v Olomouci. Tento rok ale nebude stánek s kapry u nemocnice v Přerově, protože se nám nepodařilo zajistit prodejce. Kapra na vánoční stůl lidé seženou jen u Kolosea. Nejlepší je ale přijet přímo na sádky do Tovačova,“ upřesnila Marie Zahradníčková. Rybářství Tovačov nabízí kromě šupináčů také vánoční stromky - k dostání je borovice černá, smrk pichlavý a jedle.