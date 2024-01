Už od Nového roku můžete v Hranicích a okolních obcích potkávat Tříkrálové koledníky. Nejvíce skupinek vyšlo na koledu minulou sobotu a neděli. Tříkrálová sbírka vyvrcholí na Hranicku tento víkendu.

Tříkrálová sbírka 2024 v Ústí. | Foto: Charita Hranice, se souhlasem

Většina výtěžku sbírky je každoročně věnována na provoz a rozvoj sociálních služeb Charity Hranice. Část vybraných peněz pomáhá také lidem v nouzi v regionu, ve kterém se sbírka koná.

„Králové, které na prahy vašich domovů vysílá Charita Hranice, se chystají navštívit část Skleného kopce, několik posledních vchodů na Struhlovsku, některé ulice v Mexiku, Hřbitovní, Komenského a Plynárenskou ulici a lokalitu Pod Hůrkou. Jedna skupinka se chystá na koledu v Opatovicích, na Rybářích a koledování uzavře nedělní návštěva králů v Klokočí,“ vyjmenovala koordinátorka Tříkrálové sbírky na Hranicku Radka Andrýsková.

Kašpar, Melichar a Baltazar rozdávali požehnání i na Lipnicku

Koledníci Tříkrálové sbírky vyšli s radostí a za deště na svátek Tří králů s požehnáním kněží v Lipníku nad Bečvou, Oseku nad Bečvou, Veselíčku, Dolním Újezdu a Žákovicích. Také v neděli za mrazivého počasí rozdávali požehnání v Jezernici, Oldřichově a na Soběchlebsku.

Plesová sezona na Hranicku slibuje zvěřinové speciality i taneční překvapení

„V průběhu celého týdne jste mohli potkávat koledníky také v ulicích Bohuslávek, Hlinska a Týna nad Bečvou. Koledování se vydařilo, neumrzli jsme, děti byly natěšené a radost byla oboustranná,“ uvedla vedoucí skupinek Pavlína Trpáková.

V Kladníkách se na Kašpara, Melichara a Baltazara těší v sobotu 13. ledna a ve Lhotě v neděli 14. ledna.

Statické pokladničky, účet i QR kód

V Hranicích jsou umístěny také statické pokladničky, do kterých mohou lidé přispět do neděle 14. ledna, a to v kostele stětí svatého Jana Křtitele, knihovně, v Informačním centru, v Lékarně U Lva a Soběchlebské pekárně.

„Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispějí nebo již přispěli finančním darem do pokladniček našich koledníčků. Pokud vás naši Králové nezastihli doma, nebo ještě chcete přispět do Tříkrálové sbírky 2024 ve prospěch Charity Hranice, může to udělat až do konce měsíce ledna,“ upřesnila Radka Andrýsková.

Hasiči z Hranic se rozloučili s velitelem poslední jízdou. Díky za věrnou službu

Platba QR kódem pro Tříkrálovou sbírku 2024 v Hranicích.Zdroj: Charita Hranice, se souhlasemFinanční dar můžete hranické charitě poskytnout buď prostřednictvím online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz s uvedením PSČ Hranic 753 01, nebo převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, variabilní symbol 777970025, nebo můžete využít QR kód.

„Děkujeme, že nám pomáháte být potřebným nablízku!,“ dodala koordinátorka Tříkrálové sbírky na Hranicku Radka Andrýsková.