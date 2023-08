Téměř vyprodaná je ale i večerní premiéra Kazmova snímku Onemanshow: The Movie, který jde do českých kin přesně 17. srpna. Distributor navíc umožnil mimořádné promítání tohoto snímku i o půlnoci, a to v noci ze 16. na 17. srpna.

V Hranicích se kvůli přísně utajovanému projektu, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes čtyři roky, žádné velké šílenství nekoná.

Letní kino jej promítne už tuto sobotu 19. srpna od 21 hodin a v Turistickém informačním centru (TIC) v Hranicích využilo předprodeje do úterního dopoledne necelá stovka lidí.

Hranice ocení významné osobnosti. Lidé mohou zasílat nominace

„Vypadá to, že lidi zájem o promítání Onemanshow: The Movie mají, v předprodeji si na tento snímek kupují vstupenky více než na jiné filmy,“ sdělil referent TIC Hranice Adam Jiří Hikl s tím, že k mání je na tento unikátní film do hranického letního kina ještě více jak tisíc lístků.

Přerovské kino Hvězda se kvůli obrovskému zájmu o návštěvnicky atraktivní tituly - filmy Barbie a Oppenheimer, které plní sály, rozhodlo do budoucna změnit stávající dramaturgii. Promítat se budou přednostně tituly, které „frčí“ a program pro diváky se bude plánovat jen na dva týdny.