„Sazba daně z nemovitých věcí se letos zvyšuje v průměru o 80 procent. Bohužel s platností vládního návrhu takzvaného konsolidačního balíčku došlo k tomu, že nám obcím byl ponížen příjem z rozpočtového určení daní. A výpadek tohoto příjmu se kompenzuje zvýšením sazby daně z nemovitých věcí. Tedy pro obec je to rozpočtově neutrální, ale doplácí na to občané právě tou zvýšenou sazbou,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Některé obce přistupují ke zvýšení koeficientů - my v Přerově ale nechceme už takto zvýšenou daňovou zátěž ještě více eskalovat a přenášet na občany, a proto necháme koeficienty, kterými se násobí sazba daně, ve stávající výši,“ pokračoval primátor.

Například Cheb hodlá navýšit místní koeficient v průmyslových zónách, Ostrava pro těžký průmysl, Vsetín zase pro obchodní řetězce. Přerov ale něco takového nechystá. „Problém Přerova je přilákat investory a ne je odrazovat zvýšenou sazbou daně z nemovitosti. Místní koeficient proto i nadále zůstává na stejné úrovni,“ konstatoval primátor.

V Kojetíně daň navýšili

Zastupitelé v nedalekém Kojetíně schvalovali už loni na podzim zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 1,3 na 2,5. „Současně s tím byl ale zrušen koeficient podle počtu obyvatel. Průmysl má koeficient 1,8 od státu a 2,5 od Kojetína, takže to dělá dohromady 4,5,“ nastínil starosta Kojetína Leoš Ptáček (Kojetín 2022).

Podle jeho slov ale drtivá většina obyvatel Kojetína navýšení koeficientu nepocítí. „Dopad na většinu obyvatel města, která žije v bytech, bude průměrně nulový. Dotkne se pouze majitelů rodinných domů, kteří žijí sami. Kompenzovali jsme toto navýšení snížením poplatku za komunální odpad. Lidé tedy podle návrhu nové obecně závazné vyhlášky zaplatí od tohoto roku méně za popelnice. Sleva na svozu odpadů je pro každého obyvatele 200 korun, občané nad 65 let, invalidní důchodci a děti do 12 let dokonce zaplatí o 400 korun méně. Pro občana bude tedy ten dopad naprosto minimální,“ zhodnotil Ptáček.

Bity budou místní části

Opoziční zastupitelé navýšení místního koeficientu už dříve kritizovali. Podle jejich slov se dotkne zejména obyvatel místních částí Kovalice a Popůvky, kde byl dosud koeficient nižší.

V Hranicích ke zvýšení místního koeficientu nepřistoupili

„Už před časem jsme zvažovali navýšení daně z nemovitosti u průmyslové zóny, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Teď se začínáme znovu bavit o tom, jaký by to mělo dopad na finance do příjmů města. Zřejmě si necháme v první polovině roku zpracovat analýzu a zvážíme, jestli bychom zdanili průmyslové zóny více než dosud,“ uvedl starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO).

K navýšení nedojde ani v Lipníku nad Bečvou

„Stát zvýšil sazby a my tyto peníze z daně investujeme do komunikací a oprav. To, že budeme mít o něco vyšší příjem daně z nemovitosti, pokryje výpadky, které konsolidační balíček přinesl,“ řekl starosta Lipníku Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).

