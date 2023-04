Klíšťata přenášející pro člověka nebezpečné nákazy po chladných měsících opět ožila a právě v těchto dnech mají ideální podmínky. Riziko, že člověka napadnou a infikují ho, je vysoké – aktivita klíšťat v přírodě je nyní na čtyřce z pětistupňové škály.

Aktivita klíšťat je v těchto dnech vysoká | Foto: ČHMI a Deník

„Společně s příchodem teplých dnů začíná stoupat aktivita klíšťat, která je maximální právě na jaře,“ upozornila mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje Markéta Koutná.

„Kromě dostatečných teplot je pro klíšťata důležitá také vlhkost vzduchu. Mráz a ani suchá vedra klíšťatům nesvědčí,“ připomněla.

Rizikovými místy zvýšeného výskytu klíšťat jsou především listnaté a smíšené porosty s bujnou bylinnou vegetací.

„S výskytem klíšťat se však můžeme potkat i v parcích a na zahradách,“ sdělila Koutná.

Aktivita: čtyřka z pěti

Informace o aktuální aktivitě tohoto nebezpečného parazita v sezoně zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V pátek 21. dubna je podle hlášení ČHMÚ velká část území Olomouckého kraje na čtyřce z pětistupňové škály a v sobotu se pak toto vysoké riziko rozšíří prakticky na celý kraj. Pojem aktivita klíšťat udává, kolik procent klíšťat z celkového počtu těchto roztočů je právě aktivních.

Při vysokém riziku doporučují odborníci použití repelentu.

„Nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází,“ doporučil ČHMÚ. „Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat,“ připomněl.

Postup při odstranění klíštěte:



Místo dezinfikujte, nejlépe dezinfekčním přípravkem na bázi jodu. Pomocí navlhčené textilie lehce pohybujte klíštětem ze strany na stranu, dokud se neuvolní. Na klíště nesahat holýma rukama. Lze použít také speciální pinzety nebo karty se zářezy. Místo opět dezinfikujte. Klíště nikdy neházet do odpadkového koše. Spláchnout ho do kanalizace nebo spálit.



Místo, kde bylo klíště přisáté, je nutné několik týdnů pozorovat, pokud nemáte jistotu, že nebylo přisáté déle než několik hodin. Sání klíštěte přirozeně vyvolává na kůži zarudnutí, které může trvat až tři dny. Pokud se zarudnutí nezvětšuje a nezhoršuje, klíště nebylo infikováno. Pokud ale skvrna nemizí, zvětšuje se a objevuje se v ní výrazný střed, pak je nutné poradit se s lékařem. Objeví-li se do několika týdnů i zvýšená teplota, únava a další příznaky, které se podobají chřipce, neprodleně kontaktujte svého lékaře.



Zdroj: KHS Olomouckého kraje

Borelióza až ve čtvrtině klíšťat

V letošním roce už KHS Olomouckého kraje eviduje první případy onemocnění lymskou boreliózou, která je spolu s klíšťovou encefalitidou nejčastější nákazou přenášenou klíštětem obecným na člověka. Do konce března zaznamenala v kraji 15 případů lymské boreliózy.

„Inkubační doba u lymské boreliózy je několik měsíců a u klíšťové encefalitidy je to čtrnáct dní, tři týdny. V datech můžeme zaznamenat situaci nejdříve koncem června,“ vysvětlil Libor Mazánek z KHS Olomouckého kraje.

Lymská borelióza, která je v České republice mnohem častější než klíšťová encefalitida, se léčí antibiotiky. Usmrcují bakterie zvané borelie. Ty se vyskytují až ve čtvrtině klíšťat, a to ve střevech, odkud se spolu se slinami dostávají během sání do těla hostitele. Léčba boreliózy trvá týdny i několik měsíců. Mnoho pacientů po nákaze trpí trvalými následky.

Vědci v posledních letech vyvíjejí „univerzální“ vakcínu, která zabrání přenosu všech nemocí z klíštěte. V roztoči objevili bílkovinu, jejíž produkci když zablokují, parazit zahyne.

Doporučení při pobytu v přírodě:



Ideálním oděvem do přírody je světlé oblečení z hladké látky, s dlouhými rukávy a nohavicemi, pokrývka hlavy a případně i holínky (nohavice zasunout dovnitř).



Repelent se používá vždy, když se chystáme vyrazit do přírody. Důležitá je aplikace zejména na spodní část nohou, od kolen níže. V případě delšího pobytu v přírodě se aplikace repelentu opakuje. Repelenty proti komárům nejsou na klíšťata příliš účinné.



Po každém návratu z přírody je žádoucí se důkladně prohlédnout a prohlídku zopakovat i večer, eventuálně ráno, například při sprchování. Mezi nejčastější místa přisátí klíšťat patří podkolenní jamka, podpaží, za ušima a na hlavě. Pokud dojde k včasnému odstranění všech přichycených klíšťat, žádný přenos nákazy v ČR prakticky nehrozí.