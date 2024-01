Od ledna využívají čtenáři v Lipníku nad Bečvou moderní prostory nově zrekonstruované knihovny na Masarykově náměstí, která nabízí přehlednější uspořádání knižního fondu i vyšší komfort pro čtenáře. Prostory prošly stavebními úpravami, jsou vybaveny novým nábytkem i počítači.

Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou prošla rekonstrukcí, nové prostory se návštěvníkům otevřely v lednu. | Foto: Se souhlasem Městského úřadu v Lipníku

Celková investice se vyšplhala na 3 miliony 200 tisíc korun, dotace z evropských peněz tvoří osmdesát pět procent celkových nákladů.

„Rekonstrukci jsme začali připravovat už v roce 2019 s tehdejší ředitelkou Miroslavou Střelcovou. Vstoupil do toho ale covid a k projektu jsme se znovu vrátili až v roce 2022. Protože byla šance na získání dotace z výzvy IROP na modernizaci knihoven, upravili jsme projekt a doplnili některé věci,“ shrnul místostarosta Lipníku nad Bečvou Ondřej Vlček.

Projekt za zhruba 3,2 milionu korun zahrnoval kompletní rekonstrukci oddělení pro dospělé a studovny. „Rozdělili jsme jej na tři části - stavební úpravy, pořízení nábytku a IT vybavení. Investice do stavebních prací zahrnovala novou elektroinstalaci, osvětlení, podlahy a celé vytápění. Vybavili jsme místnosti novými regály včetně středového pultu, zakoupili křesla pro návštěvníky a pořídili i zařízení do studovny. Ta je udělaná tak, že je v ní dvacet židliček, které se schovají do skříně,“ popsal Vlček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Přerově byl rekordní. Vybralo se přes 342 tisíc

Třetí část tvořil nákup IT vybavení - součástí je počítač pro zaměstnankyně, nový počítač jako knižní katalog, ale také tiskárna nebo kávovar. „Snažili jsme se vytvořit takové prostředí, které by bylo pro uživatele přátelské, a myslím, že se to povedlo,“ konstatoval.

Modernizací knihovny se zvýšil komfort pro návštěvníky. „Důležité je i to, že díky provedeným úpravám ve studovně jsme schopni některé akce a besedy přenést do těchto prostor a nemusíme je složitě řešit v době, kdy se v Domečku konají výstavy,“ vysvětlil přínos místostarosta.

Podle ředitelky knihovny Pavlíny Papežové se prostory po rekonstrukci otevřely počátkem ledna. „Hned první den přišlo sto dvacet lidí. Bylo vidět, že jsou lidé zvědaví, protože na otevření čekali půl roku. Vyhledávání je nyní přehlednější a regály mají o něco menší kapacitu, než ty původní. Posílená je i Wi-Fi a do studovny chceme umístit plátno,“ uvedla.

VIDEO: Po nové přeložce silnice z Přerova na Bochoř už sviští auta. Podívejte se

„Chceme, aby byla knihovna nejen modernější, ale také, aby u nás návštěvníci pobyli trochu déle. Mohou si sednout ve studovně, pročíst, co potřebují, dát si tu i kávu,“ poznamenala.

Nové prostory budou sloužit i pro pořádání akcí pro veřejnost. „Ať už setkávání se čtenáři, tak i návštěvy středních škol. Chystáme zde i kurzy ukrajinštiny pro ukrajinské děti,“ nastínila ředitelka. Městská knihovna v Lipníku má v současné době kolem osmi stovek registrovaných čtenářů, kteří ji pravidelně navštěvují.