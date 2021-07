Šestitisícové město Kojetín na Přerovsku má velkou šanci na zvýšení prestiže. Do nového průmyslového parku, který vznikne v areálu bývalého kojetínského cukrovaru, míří miliardová investice. Robotické centrum pro on-line nakupování má zájem vybudovat v lokalitě, která právě prochází revitalizací, skupina Accolade ve spolupráci s developerem Panattoni. Pro Kojetín znamená obrovskou šanci - v budoucnu totiž nabídne až dva tisíce pracovních míst.

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Kucej

„Projekt má stavební povolení a zemní práce na ploše bývalých usazovacích nádrží kojetínského cukrovaru začaly asi před šesti týdny. Stavba samotná by měla být hotová do roka, další čas zaberou technologie. Projekt za tři miliardy korun by měl být kompletně hotový do konce roku 2022,“ řekl starosta Kojetína Leoš Ptáček.